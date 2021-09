Detroit 5, Chicago White Sox 3

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 3 12 3 6 6 Anderson ss 5 1 2 1 0 1 .302 Robert cf 5 0 2 2 0 0 .351 Abreu 1b 5 0 2 0 0 0 .264 Grandal c 2 0 0 0 3 0 .235 Jiménez lf 5 0 1 0 0 1 .250 Moncada dh 4 0 2 0 1 1 .264 García 3b 4 0 1 0 0 2 .260 Engel rf 4 1 1 0 0 1 .248 Hernandez 2b 2 1 1 0 2 0 .228

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 16 5 3 4 Baddoo lf 5 0 2 2 0 1 .259 Schoop 1b 4 0 1 0 1 0 .274 Grossman dh 5 1 2 0 0 2 .237 Candelario 3b 4 0 2 0 0 0 .275 Haase c 4 0 0 0 0 1 .225 Goodrum ss 4 1 2 1 0 0 .214 Cameron rf 3 2 3 0 1 0 .202 Paredes 2b 3 0 0 0 1 0 .227 Reyes cf 4 1 4 2 0 0 .250

Chicago 002 000 010_3 12 1 Detroit 001 100 30x_5 16 1

E_Anderson (10), Krol (1). LOB_Chicago 13, Detroit 10. 2B_Robert (21), Anderson (28), Moncada (29), Abreu (29), Engel (7), Grossman (21), Reyes (9). RBIs_Robert 2 (34), Anderson (54), Baddoo 2 (52), Goodrum (27), Reyes 2 (22). SB_Reyes (5), Cameron (5), Goodrum (14). S_García.

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Grandal, Jiménez 3, Anderson, Robert, García); Detroit 5 (Candelario, Haase, Grossman 2, Paredes). RISP_Chicago 2 for 10; Detroit 5 for 12.

Runners moved up_Schoop, Haase. GIDP_Jiménez, Haase, Schoop.

DP_Chicago 2 (Anderson, Hernandez, Abreu; Anderson, Hernandez, Abreu); Detroit 1 (Candelario, Paredes, Schoop).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel 5 11 2 2 1 2 95 5.18 Fry, L, 0-1 1 2-3 4 3 3 1 0 33 10.80 Bummer 1-3 1 0 0 1 0 9 3.86 Hendriks 1 0 0 0 0 2 14 2.77

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Alexander 5 8 2 2 2 2 91 4.10 Krol 2-3 1 0 0 1 1 20 4.11 Garcia, W, 3-2 1 1-3 0 0 0 1 1 16 7.50 Foley, H, 3 2-3 1 1 1 1 1 18 3.24 Fulmer, S, 11-15 1 1-3 2 0 0 1 1 25 3.12

Inherited runners-scored_Bummer 2-2, Garcia 2-0, Fulmer 2-1. WP_Keuchel, Fry.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Stu Scheuwater; Second, Ryan Additon; Third, Lance Barksdale.

T_3:27. A_10,585 (41,083).

