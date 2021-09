Detroit 8, Oakland 6

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 10 6 1 6 Harrison 2b 5 2 3 0 0 0 .309 Marte cf 5 2 2 1 0 1 .346 Olson 1b 2 2 1 3 1 0 .275 Chapman 3b 4 0 0 0 0 1 .221 Lowrie dh 4 0 2 2 0 0 .252 Canha rf 4 0 2 0 0 0 .236 Kemp lf 4 0 0 0 0 0 .259 Murphy c 4 0 0 0 0 3 .216 Andrus ss 3 0 0 0 0 0 .228 a-Gomes ph 1 0 0 0 0 1 .230

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 8 10 8 4 7 Baddoo lf 4 2 2 2 1 2 .261 Schoop 1b 5 0 1 1 0 1 .280 Grossman rf 2 1 0 0 2 0 .237 Cabrera dh 4 1 2 3 0 0 .250 Candelario 3b 3 1 1 0 1 1 .273 Haase c 4 0 0 0 0 1 .235 H.Castro 2b 4 2 3 2 0 0 .281 Goodrum ss 4 0 0 0 0 1 .220 Hill cf 4 1 1 0 0 1 .274

Oakland 100 230 000_6 10 1 Detroit 010 211 21x_8 10 1

a-struck out for Andrus in the 9th.

E_Andrus (15), Peralta (2). LOB_Oakland 5, Detroit 6. 2B_Lowrie 2 (24), Olson (30), Harrison (6), Candelario (37), H.Castro (8). HR_Marte (3), off Peralta; Cabrera (15), off Kaprielian; Baddoo (11), off Kaprielian; H.Castro (2), off Petit. RBIs_Olson 3 (87), Marte (15), Lowrie 2 (64), H.Castro 2 (28), Cabrera 3 (61), Baddoo 2 (47), Schoop (71). SF_Olson.

Runners left in scoring position_Oakland 3 (Murphy, Kemp, Marte); Detroit 2 (Hill, Haase). RISP_Oakland 4 for 9; Detroit 4 for 11.

Runners moved up_Chapman, Haase, Grossman. LIDP_Goodrum.

DP_Oakland 1 (Olson).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Kaprielian 4 4 4 4 3 4 83 3.87 Petit 2 1 1 1 0 0 21 3.01 Puk, L, 0-2, BS, 0-2 0 2 2 2 1 0 13 4.50 Diekman 1 1 0 0 0 1 11 2.84 Jefferies 1 2 1 1 0 2 18 6.00

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Peralta 4 4 3 2 1 2 71 3.68 Ureña 2 6 3 3 0 1 42 6.14 Jiménez, W, 5-1 1 0 0 0 0 0 15 5.72 Cisnero, H, 18 1 0 0 0 0 1 11 2.62 Soto, S, 17-18 1 0 0 0 0 2 13 3.16

Inherited runners-scored_Diekman 2-1. WP_Jefferies.

Umpires_Home, Larry Vanover; First, Sean Barber; Second, Dan Bellino; Third, Marvin Hudson.

T_3:13. A_12,593 (41,083).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.