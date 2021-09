Houston 10, L.A. Angels 5

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 8 4 5 10 Fletcher 2b 5 0 0 0 0 0 .279 Ohtani p 1 1 1 1 2 0 .259 Wantz p 0 0 0 0 0 0 — Ortega p 0 0 0 0 0 0 — a-Rengifo ph-ss 2 0 2 0 0 0 .180 Gosselin 3b-lf 4 0 0 0 1 2 .274 Adell lf-rf 5 1 1 0 0 1 .248 Mayfield ss-3b 5 1 0 0 0 1 .203 Walsh 1b 3 2 2 1 1 0 .272 Suzuki c 4 0 1 1 0 2 .218 Marsh cf 4 0 1 1 0 2 .253 Lagares rf 2 0 0 0 1 2 .233 Herget p 0 0 0 0 0 0 — Petricka p 0 0 0 0 0 0 — b-Wong ph 1 0 0 0 0 0 .178 Tyler p 0 0 0 0 0 0 —

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 10 16 10 3 4 Altuve 2b 4 3 3 1 0 0 .276 Brantley dh 5 0 2 0 0 0 .316 Bregman 3b 4 2 3 4 0 0 .297 Alvarez lf 2 2 1 1 3 0 .279 Correa ss 5 1 3 1 0 0 .283 Tucker rf 4 0 1 1 0 1 .290 Díaz 1b 4 1 1 2 0 0 .279 McCormick cf 5 1 1 0 0 2 .252 Maldonado c 4 0 1 0 0 1 .171

Los Angeles 110 210 000_5 8 1 Houston 003 600 10x_10 16 4

a-singled for Ortega in the 6th. b-grounded out for Petricka in the 8th.

E_Suzuki (10), Bregman (8), Alvarez (1), Correa (9), McCormick (1). LOB_Los Angeles 9, Houston 10. 2B_Walsh (28), Altuve (25), Alvarez (28), Bregman (17). 3B_Adell (2). HR_Ohtani (44), off Valdez; Walsh (26), off Valdez. RBIs_Ohtani (94), Walsh (81), Suzuki (14), Marsh (14), Bregman 4 (45), Alvarez (91), Correa (75), Altuve (72), Tucker (80), Díaz 2 (41). SF_Bregman.

Runners left in scoring position_Los Angeles 5 (Adell, Gosselin 2, Lagares 2); Houston 4 (Correa 2, McCormick 2, Bregman). RISP_Los Angeles 1 for 7; Houston 6 for 17.

Runners moved up_Marsh, Fletcher. LIDP_Suzuki. GIDP_Díaz, Bregman.

DP_Los Angeles 2 (Fletcher, Mayfield, Walsh; Mayfield, Fletcher, Walsh); Houston 1 (Correa, Altuve, Correa).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ohtani, L, 9-2 3 1-3 9 6 6 0 1 77 3.36 Wantz 2-3 3 3 3 1 0 23 4.96 Ortega 1 2 0 0 0 0 9 0.00 Herget 1 1 0 0 1 2 20 4.82 Petricka 1 1 1 1 1 1 27 15.00 Tyler 1 0 0 0 0 0 13 0.00

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Valdez, W, 10-5 5 6 5 4 5 6 97 3.26 Maton 1 1 0 0 0 0 15 4.45 Raley 2 0 0 0 0 2 18 5.18 Stanek 1 1 0 0 0 2 20 3.73

Inherited runners-scored_Wantz 2-2. IBB_off Valdez (Ohtani). HBP_Ohtani (Díaz), Petricka (Altuve). WP_Ohtani.

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Fieldin Cubreth; Second, Dan Merzel; Third, D.J. Reyburn.

T_3:37. A_28,740 (41,168).

