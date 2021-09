L.A. Angels 4, San Diego 0

Los Angeles San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 32 4 5 4 Totals 30 0 4 0 Fletcher 2b 3 1 0 0 Tatis Jr. cf 4 0 0 0 Rengifo ss 4 1 1 1 Machado 3b 3 0 1 0 Gosselin 1b 4 1 1 0 Cronenworth ss 4 0 2 0 Iglesias p 0 0 0 0 Pham lf 3 0 0 0 Mayfield 3b 3 1 0 0 Myers rf 4 0 0 0 Adell lf 4 0 1 3 Profar 1b 3 0 0 0 Suzuki c 4 0 1 0 Nola c 3 0 1 0 Marsh cf 4 0 0 0 Kim 2b 2 0 0 0 Naughton p 1 0 0 0 Frazier ph-2b 1 0 0 0 Wong ph 1 0 0 0 Snell p 2 0 0 0 Herget p 0 0 0 0 Hill p 0 0 0 0 Ohtani ph 1 0 1 0 Stammen p 0 0 0 0 Cishek p 0 0 0 0 Hosmer ph 1 0 0 0 Walsh 1b 0 0 0 0 Pagán p 0 0 0 0 Lagares rf 3 0 0 0 Crismatt p 0 0 0 0

Los Angeles 000 000 202 — 4 San Diego 000 000 000 — 0

DP_Los Angeles 1, San Diego 0. LOB_Los Angeles 3, San Diego 6. 2B_Gosselin (11). HR_Rengifo (3). SB_Fletcher (15), Mayfield (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Naughton 5 2 0 0 2 5 Herget W,2-1 2 1 0 0 0 2 Cishek H,18 1 0 0 0 0 0 Iglesias 1 1 0 0 1 1

San Diego Snell L,7-6 7 1 2 2 2 11 Hill 2-3 1 0 0 0 0 Stammen 1-3 0 0 0 0 1 Pagán 2-3 3 2 2 0 0 Crismatt 1-3 0 0 0 0 1

WP_Stammen.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Alfonso Marquez; Second, Ryan Additon; Third, Carlos Torres.

T_2:53. A_34,405 (40,209).

