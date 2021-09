L.A. Angels 9, Chicago White Sox 3

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 9 10 9 2 12 Marsh cf 5 0 1 0 0 2 .265 Fletcher 2b 5 0 0 0 0 0 .275 Ohtani dh 4 1 2 0 0 2 .256 Stassi c 4 2 1 0 1 2 .257 Walsh 1b 3 2 2 1 1 0 .273 Rengifo ss 3 2 1 2 0 0 .188 Mayfield 3b 4 1 1 4 0 2 .202 Rojas rf 4 1 2 2 0 1 .220 Lagares rf 0 0 0 0 0 0 .235 Wong lf 4 0 0 0 0 3 .173

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 9 3 4 11 Anderson ss 5 1 1 0 0 3 .300 Robert cf 5 0 2 1 0 1 .348 Abreu dh-3b 4 0 1 2 0 1 .261 Jiménez lf 4 0 1 0 0 2 .258 Sheets 1b 2 0 0 0 2 1 .234 García rf 2 0 1 0 0 0 .262 Hamilton rf 2 0 1 0 0 0 .228 Gonzalez 3b-p 4 1 1 0 0 2 .200 Collins c 3 1 1 0 1 1 .204 Hernandez 2b 3 0 0 0 1 0 .229

Los Angeles 020 520 000_9 10 1 Chicago 000 001 200_3 9 3

E_Mayfield (7), Anderson 2 (9), Jiménez (1). LOB_Los Angeles 4, Chicago 9. 2B_Mayfield (10), Jiménez (8). HR_Rengifo (5), off López; Rojas (5), off López. RBIs_Rengifo 2 (13), Mayfield 4 (28), Rojas 2 (12), Walsh (85), Abreu 2 (109), Robert (29). CS_Rojas (1). SF_Abreu.

Runners left in scoring position_Los Angeles 1 (Rojas, Rengifo); Chicago 3 (Gonzalez, García, Hamilton 2, Jiménez). RISP_Los Angeles 3 for 7; Chicago 2 for 9.

GIDP_Rojas, Fletcher, Gonzalez, García.

DP_Los Angeles 2 (Fletcher, Walsh; Fletcher, Rengifo, Walsh); Chicago 2 (Hernandez, Anderson, Sheets; Hernandez, Sheets).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, W, 8-3 5 2 0 0 2 5 66 3.59 Guerra 1 4 3 3 2 1 33 6.06 Herget 1 1 0 0 0 2 22 4.15 Mayers 1 1 0 0 0 2 14 4.14 Ortega 1 1 0 0 0 1 16 3.86

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA López, L, 3-3 4 7 7 6 1 7 81 3.00 Fry 1 2 2 2 1 0 25 11.25 Burr 1 1 0 0 0 0 12 2.90 Ruiz 1 0 0 0 0 1 22 3.03 Hendriks 1 0 0 0 0 3 16 2.81 Wright 2-3 0 0 0 0 0 9 3.38 Gonzalez 1-3 0 0 0 0 1 4 0.00

Inherited runners-scored_Herget 3-2, Gonzalez 1-0. HBP_Fry (Rengifo), Wright (Ohtani). WP_Guerra, Fry, Ruiz.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Ben May; Second, Bill Welke; Third, Pat Hoberg.

T_3:16. A_27,098 (40,615).

