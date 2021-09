L.A. Dodgers 11, San Diego 9

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 9 13 8 3 9 Frazier 2b 5 1 2 1 0 0 .307 Cronenworth ss-1b 5 0 0 0 0 0 .267 Machado 3b 4 2 2 2 1 0 .279 Hosmer 1b 4 1 2 0 1 1 .272 Crismatt p 0 0 0 0 0 0 .000 Pham lf 4 1 1 1 0 1 .229 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — Pagán p 0 0 0 0 0 0 .000 Tatis Jr. ss 1 0 0 0 0 1 .281 Grisham cf 5 0 1 2 0 2 .238 Profar rf 2 0 0 0 0 0 .225 Lamet p 1 0 0 0 0 1 .000 Hill p 0 0 0 0 0 0 — c-Marisnick ph-lf 1 0 0 0 1 1 .212 Caratini c 4 3 3 1 0 1 .226 Weathers p 1 0 0 0 0 0 .148 a-Myers ph-rf 3 1 2 1 0 1 .258

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 11 12 11 3 7 Betts rf 4 2 1 1 1 1 .268 Seager ss 5 2 3 3 0 1 .293 T.Turner 2b 5 1 1 1 0 2 .324 Smith c 4 0 0 0 0 0 .260 Muncy 1b 3 2 2 2 1 0 .249 Pollock lf 4 2 2 3 0 0 .301 Taylor 3b 3 0 1 0 1 1 .256 Lux cf 2 0 0 0 0 0 .243 Bellinger cf 2 1 1 1 0 1 .161 Scherzer p 2 0 0 0 0 1 .000 Bruihl p 0 0 0 0 0 0 — b-Pujols ph 1 0 0 0 0 0 .254 Graterol p 0 0 0 0 0 0 .000 Bickford p 0 0 0 0 0 0 .333 Price p 0 0 0 0 0 0 .267 d-J.Turner ph 1 1 1 0 0 0 .276 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000

San Diego 012 201 300_9 13 0 Los Angeles 410 000 15x_11 12 2

a-singled for Weathers in the 4th. b-flied out for Bruihl in the 6th. c-walked for Hill in the 7th. d-doubled for Price in the 8th.

E_Taylor (11), Seager (8). LOB_San Diego 7, Los Angeles 4. 2B_Frazier (35), Pham (24), Seager 2 (21), J.Turner (22). 3B_Myers (2). HR_Caratini (7), off Scherzer; Machado (28), off Scherzer; Pollock (18), off Weathers; Betts (22), off Hudson; Muncy (36), off Pagán; Pollock (19), off Pagán; Bellinger (10), off Pagán; Seager (13), off Crismatt. RBIs_Caratini (38), Machado 2 (103), Frazier (43), Myers (63), Pham (49), Grisham 2 (61), T.Turner (68), Muncy 2 (92), Pollock 3 (65), Seager 3 (53), Betts (56), Bellinger (35). SB_Profar (10), Grisham (13). CS_Hosmer (4), Profar (5).

Runners left in scoring position_San Diego 6 (Pham, Machado, Cronenworth, Frazier 2); Los Angeles 1 (Smith). RISP_San Diego 3 for 11; Los Angeles 3 for 7.

DP_Los Angeles 1 (Smith, T.Turner, Smith).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Weathers 3 5 5 5 3 2 62 5.32 Lamet 2 1-3 1 0 0 0 2 24 3.66 Hill, H, 19 2-3 0 0 0 0 1 6 3.70 Hudson 1 1 1 1 0 1 14 3.38 Pagán, L, 4-3, BS, 0-5 1-3 4 4 4 0 0 20 4.91 Crismatt 2-3 1 1 1 0 1 13 3.45

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer 5 1-3 11 6 5 0 4 97 2.46 Bruihl 2-3 0 0 0 0 0 3 3.12 Graterol 0 2 3 3 2 0 19 4.18 Bickford 1 0 0 0 1 2 18 2.88 Price, W, 5-2 1 0 0 0 0 0 13 3.84 Jansen, S, 37-42 1 0 0 0 0 3 10 2.26

Graterol pitched to 4 batters in the 7th

Inherited runners-scored_Hill 1-0, Crismatt 1-1, Bruihl 1-0, Bickford 1-0. PB_Smith (9).

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Jeremy Riggs; Second, Brian Gorman; Third, John Tumpane.

T_3:34. A_45,366 (56,000).

