L.A. Dodgers 3, Atlanta 2

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 4 2 2 10 Albies 2b 2 0 0 0 0 0 .259 a-Adrianza ph-2b 2 0 0 0 0 1 .237 Soler rf 4 0 0 0 0 2 .270 Freeman 1b 4 0 0 0 0 1 .294 Riley 3b 4 1 2 0 0 1 .305 d’Arnaud c 4 0 1 1 0 1 .224 Swanson ss 3 0 0 0 1 1 .263 Duvall lf 3 0 0 0 0 1 .223 Pederson cf 2 1 1 1 1 0 .237 Morton p 1 0 0 0 0 1 .109 b-Heredia ph 1 0 0 0 0 1 .225 Jackson p 0 0 0 0 0 0 — Matzek p 0 0 0 0 0 0 —

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 6 3 5 10 T.Turner 2b 4 0 1 0 0 1 .322 Muncy 1b 4 0 0 0 0 2 .258 Betts rf 2 2 1 1 2 0 .272 J.Turner 3b 4 0 2 0 0 0 .282 Seager ss 3 0 1 1 1 1 .273 Smith c 4 0 0 0 0 2 .267 Pollock lf 2 1 0 0 2 1 .297 Bellinger cf 4 0 1 0 0 1 .172 Buehler p 2 0 0 0 0 2 .117 c-Taylor ph 0 0 0 1 0 0 .272 Treinen p 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000

Atlanta 001 100 000_2 4 0 Los Angeles 000 100 11x_3 6 0

a-struck out for Albies in the 5th. b-struck out for Morton in the 7th. c-sacrificed for Buehler in the 7th.

LOB_Atlanta 4, Los Angeles 8. 2B_d’Arnaud (7), J.Turner (19), Seager (17). HR_Pederson (16), off Buehler; Betts (19), off Morton. RBIs_Pederson (56), d’Arnaud (18), Betts (46), Taylor (68), Seager (36). SF_Taylor. S_Morton.

Runners left in scoring position_Atlanta 2 (Duvall, Soler); Los Angeles 5 (Pollock 2, Seager, Muncy, Bellinger). RISP_Atlanta 0 for 4; Los Angeles 1 for 10.

Runners moved up_Adrianza, J.Turner.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Morton 6 3 1 1 2 8 106 3.52 Jackson, BS, 0-3 2-3 2 1 1 1 1 22 2.15 Matzek, L, 0-4 1 1-3 1 1 1 2 1 25 2.31

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler 7 4 2 2 2 5 92 2.05 Treinen, W, 5-5 1 0 0 0 0 3 16 1.97 Jansen, S, 30-35 1 0 0 0 0 2 14 2.60

Inherited runners-scored_Matzek 2-0. IBB_off Matzek (Pollock).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Manny Gonzalez; Second, John Libka; Third, Mike Estabrook.

T_2:55. A_44,952 (56,000).

