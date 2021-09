L.A. Dodgers 3, San Diego 0

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 0 6 0 1 9 Grisham cf 4 0 0 0 0 2 .248 Machado 3b 3 0 0 0 1 0 .274 Cronenworth ss 1 0 0 0 0 0 .270 Kim ss 2 0 1 0 0 0 .203 Tatis Jr. rf 4 0 2 0 0 2 .280 Myers lf 4 0 1 0 0 2 .258 Profar 1b 4 0 0 0 0 2 .238 Nola c 4 0 0 0 0 0 .262 Frazier 2b 3 0 2 0 0 0 .306 Musgrove p 2 0 0 0 0 1 .089 a-Pham ph 1 0 0 0 0 0 .234 Johnson p 0 0 0 0 0 0 — Adams p 0 0 0 0 0 0 — b-Hosmer ph 1 0 0 0 0 0 .269

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 3 4 3 5 8 Betts rf 3 1 1 0 1 0 .268 Muncy 1b 4 1 1 2 0 0 .257 T.Turner 2b 4 0 0 0 0 2 .318 Seager ss 3 0 1 0 1 0 .284 J.Turner 3b 3 0 0 0 1 1 .276 Smith c 3 1 1 0 0 0 .271 Lux lf 2 0 0 0 1 1 .220 Bellinger cf 0 0 0 0 0 0 .158 Taylor cf-lf 1 0 0 1 1 1 .258 Urías p 3 0 0 0 0 3 .192 Treinen p 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000

San Diego 000 000 000_0 6 1 Los Angeles 002 100 00x_3 4 0

a-flied out for Musgrove in the 7th. b-grounded out for Adams in the 9th.

E_Profar (5). LOB_San Diego 9, Los Angeles 6. 2B_Myers (20), Smith (16). HR_Muncy (32), off Musgrove. RBIs_Muncy 2 (81), Taylor (72). SB_Tatis Jr. (25). SF_Taylor.

Runners left in scoring position_San Diego 5 (Myers 3, Profar, Hosmer); Los Angeles 3 (Taylor, Urías 2). RISP_San Diego 0 for 4; Los Angeles 0 for 4.

Runners moved up_Smith, J.Turner, Lux. GIDP_Muncy.

DP_San Diego 1 (Frazier, Kim, Profar).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, L, 10-9 6 4 3 3 5 7 106 2.93 Johnson 1 0 0 0 0 0 13 2.77 Adams 1 0 0 0 0 1 11 3.21

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías, W, 17-3 7 3 0 0 1 7 94 2.98 Treinen, H, 28 1 2 0 0 0 2 25 1.83 Jansen, S, 31-36 1 1 0 0 0 0 7 2.47

IBB_off Musgrove (Taylor). HBP_Urías 2 (Frazier,Cronenworth), Musgrove (Smith). WP_Musgrove.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Chris Conroy; Second, Chris Segal; Third, Vic Carapazza.

T_2:53. A_48,403 (56,000).

