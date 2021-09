L.A. Dodgers 5, Arizona 3

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 4 3 4 11 Ahmed ss 3 0 0 0 0 1 .221 c-Peralta ph-lf 1 0 0 0 0 0 .262 Marte cf-2b 2 1 0 0 2 0 .323 C.Kelly c 4 0 0 0 0 2 .240 Walker 1b 3 1 2 1 1 0 .237 Rojas 3b-ss 3 1 0 0 1 0 .267 Ramos lf-rf 4 0 1 2 0 2 .250 Young 2b-3b 4 0 0 0 0 2 .209 Varsho rf-cf 4 0 1 0 0 2 .237 M.Kelly p 2 0 0 0 0 2 .068 Poppen p 0 0 0 0 0 0 .000 Mantiply p 0 0 0 0 0 0 — Sittinger p 0 0 0 0 0 0 — b-P.Smith ph 0 0 0 0 0 0 .266 Widener p 0 0 0 0 0 0 .063 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 —

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 14 5 3 3 Betts rf 5 0 2 0 0 0 .275 Muncy 1b 5 1 2 1 0 1 .256 T.Turner 2b 4 0 1 1 1 1 .317 Seager ss 4 0 1 0 0 0 .282 J.Turner 3b 4 2 3 0 0 0 .280 W.Smith c 3 1 2 0 1 0 .272 Bellinger cf 3 0 1 1 1 0 .161 Lux lf 4 0 2 2 0 1 .232 Urías p 1 0 0 0 0 0 .189 Bickford p 0 0 0 0 0 0 .333 a-Beaty ph 0 1 0 0 0 0 .258 Vesia p 0 0 0 0 0 0 .000 J.Kelly p 0 0 0 0 0 0 .000 Treinen p 0 0 0 0 0 0 — d-Pujols ph 1 0 0 0 0 0 .259 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000

Arizona 000 201 000_3 4 2 Los Angeles 010 211 00x_5 14 0

a-hit by pitch for Bickford in the 6th. b-hit by pitch for Sittinger in the 7th. c-pinch hit for Ahmed in the 7th. d-grounded out for Treinen in the 8th.

E_Young (4), C.Kelly (4). LOB_Arizona 5, Los Angeles 10. 2B_W.Smith (17), Betts (27). HR_Walker (8), off Bickford; Muncy (34), off M.Kelly. RBIs_Ramos 2 (6), Walker (39), Lux 2 (40), Bellinger (34), Muncy (86), T.Turner (62). SB_Muncy (2), T.Turner (29), Rojas (8), Betts (10). CS_Muncy (1). S_Urías.

Runners left in scoring position_Arizona 0; Los Angeles 6 (Urías 2, Seager, Betts, Lux 2, J.Turner, T.Turner). RISP_Arizona 1 for 2; Los Angeles 4 for 13.

Runners moved up_Bellinger, Muncy. GIDP_C.Kelly, Urías, Muncy.

DP_Arizona 2 (Rojas, Young, Walker; Ahmed, Walker); Los Angeles 1 (Seager, T.Turner, Muncy).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA M.Kelly, L, 7-10 4 2-3 10 4 4 2 1 82 4.41 Poppen 1-3 1 1 1 1 0 11 6.46 Mantiply 2-3 2 0 0 0 0 9 3.63 Sittinger 1-3 0 0 0 0 0 1 3.00 Widener 1 0 0 0 0 1 14 4.48 Ramirez 1 1 0 0 0 1 24 3.28

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías, W, 18-3 5 3 2 2 2 5 76 2.99 Bickford, H, 10 1 1 1 1 0 2 15 3.00 Vesia, H, 9 2-3 0 0 0 0 1 10 2.52 J.Kelly, H, 10 1-3 0 0 0 0 0 4 3.08 Treinen, H, 30 1 0 0 0 2 0 16 2.04 Jansen, S, 33-38 1 0 0 0 0 3 11 2.35

Inherited runners-scored_Poppen 2-0, Mantiply 2-1, Sittinger 2-0, J.Kelly 1-0. IBB_off Poppen (Bellinger). HBP_Poppen (Beaty), Vesia (P.Smith).

Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Chris Segal; Second, Alan Porter; Third, Mark Wegner.

T_3:26. A_46,520 (56,000).

