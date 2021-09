L.A. Dodgers 5, St. Louis 1

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 5 5 4 2 6 T.Turner 2b 4 1 1 0 0 0 .319 Muncy 1b 4 1 1 0 0 1 .255 Betts rf 3 1 1 1 1 0 .266 J.Turner 3b 4 0 0 0 0 1 .279 Seager ss 3 1 1 1 1 0 .280 Taylor lf 4 1 1 2 0 1 .264 Bellinger cf 3 0 0 0 0 0 .165 Barnes c 3 0 0 0 0 1 .222 Scherzer p 3 0 0 0 0 2 .000 Kelly p 0 0 0 0 0 0 .000

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 6 0 0 14 Edman 2b 4 1 2 0 0 1 .268 Goldschmidt 1b 4 0 3 0 0 1 .286 Carlson rf 4 0 0 0 0 2 .259 O’Neill lf 4 0 0 0 0 3 .273 Carpenter 3b 4 0 0 0 0 2 .176 Sosa ss 4 0 1 0 0 1 .275 Bader cf 3 0 0 0 0 1 .248 Knizner c 3 0 0 0 0 1 .177 Mikolas p 1 0 0 0 0 0 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — a-Nootbaar ph 1 0 0 0 0 1 .247 Whitley p 0 0 0 0 0 0 — b-DeJong ph 1 0 0 0 0 1 .197 Ponce de Leon p 0 0 0 0 0 0 .000

Los Angeles 401 000 000_5 5 0 St. Louis 000 001 000_1 6 1

a-pinch hit for Miller in the 6th. b-struck out for Whitley in the 8th.

E_Knizner (3). LOB_Los Angeles 1, St. Louis 5. 2B_T.Turner (27), Edman (37). HR_Taylor (20), off Mikolas. RBIs_Betts (47), Taylor 2 (71), Seager (39).

Runners left in scoring position_Los Angeles 0; St. Louis 2 (O’Neill 2). RISP_Los Angeles 3 for 4; St. Louis 0 for 5.

Runners moved up_J.Turner. GIDP_J.Turner.

DP_St. Louis 1 (Edman, Sosa, Goldschmidt).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer, W, 13-4 8 6 1 0 0 13 103 2.28 Kelly 1 0 0 0 0 1 12 3.34

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, L, 0-2 5 5 5 4 2 3 90 5.06 Miller 1 0 0 0 0 1 23 4.78 Whitley 2 0 0 0 0 1 16 4.02 Ponce de Leon 1 0 0 0 0 1 8 6.19

WP_Scherzer. PB_Barnes (3).

Umpires_Home, John Bacon; First, Jeremie Rehak; Second, Scott Barry; Third, Brennan Miller.

T_2:37. A_43,575 (45,494).

