L.A. Dodgers 7, St. Louis 2

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 7 11 7 1 8 T.Turner 2b 5 1 2 0 0 0 .320 J.Turner 3b 5 2 2 3 0 2 .280 Pujols 1b 4 1 1 1 0 0 .260 Treinen p 0 0 0 0 0 0 — e-Barnes ph 1 0 0 0 0 1 .220 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Seager ss 3 1 1 0 1 1 .281 Taylor lf 4 0 0 0 0 1 .262 Smith c 4 2 4 1 0 0 .273 Souza Jr. rf 3 0 1 1 0 1 .179 Kelly p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Muncy ph-1b 1 0 0 0 0 1 .255 Bellinger cf 4 0 0 1 0 0 .162 Knebel p 0 0 0 0 0 0 — Phillips p 1 0 0 0 0 1 .000 Vesia p 0 0 0 0 0 0 .000 a-McKinney ph 1 0 0 0 0 0 .195 Greene p 0 0 0 0 0 0 — Bickford p 0 0 0 0 0 0 .333 Graterol p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Betts ph-rf 2 0 0 0 0 0 .265

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 8 2 2 5 Edman 2b 5 0 0 0 0 0 .266 Carlson rf 4 1 1 0 0 1 .259 O’Neill lf 3 1 3 0 1 0 .278 Arenado 3b 3 0 1 2 0 1 .258 Molina c 4 0 1 0 0 1 .249 Carpenter 1b 4 0 0 0 0 2 .172 DeJong ss 4 0 1 0 0 0 .198 Bader cf 3 0 0 0 1 0 .246 Happ p 2 0 0 0 0 0 .000 Reyes p 0 0 0 0 0 0 .000 Ponce de Leon p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Nootbaar ph 1 0 0 0 0 0 .243 Whitley p 0 0 0 0 0 0 — Kim p 0 0 0 0 0 0 .115 f-Sosa ph 1 0 1 0 0 0 .278

Los Angeles 100 211 002_7 11 0 St. Louis 101 000 000_2 8 0

a-flied out for Vesia in the 4th. b-flied out for Graterol in the 7th. c-flied out for Ponce de Leon in the 7th. d-struck out for Kelly in the 8th. e-struck out for Treinen in the 9th. f-singled for Kim in the 9th.

LOB_Los Angeles 5, St. Louis 8. 2B_T.Turner (28), Souza Jr. (1), O’Neill 2 (22), DeJong (8). HR_Pujols (12), off Happ; J.Turner (22), off Happ; Smith (23), off Reyes; J.Turner (23), off Kim. RBIs_Pujols (37), Souza Jr. (3), Bellinger (33), J.Turner 3 (74), Smith (68), Arenado 2 (90). SB_O’Neill (11). SF_Arenado.

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Pujols, McKinney, Muncy); St. Louis 5 (Molina, Carpenter 2, Edman 2). RISP_Los Angeles 2 for 7; St. Louis 1 for 10.

Runners moved up_Bellinger, Happ.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Knebel 1 2 1 1 0 0 15 3.44 Phillips 1 2-3 3 1 1 1 0 39 3.60 Vesia, W, 3-1 1-3 0 0 0 0 1 3 2.70 Greene, H, 3 1 1 0 0 0 0 11 7.15 Bickford, H, 9 1 1 0 0 0 1 17 2.80 Graterol, H, 3 1 0 0 0 0 1 8 4.00 Kelly, H, 8 1 0 0 0 0 0 11 3.25 Treinen, H, 27 1 0 0 0 1 2 19 1.86 Feliz 1 1 0 0 0 0 14 12.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Happ, L, 3-2 5 7 4 4 0 3 78 4.72 Reyes 1 1 1 1 0 2 18 3.10 Ponce de Leon 1 0 0 0 0 1 9 6.00 Whitley 2-3 1 0 0 1 0 20 3.86 Kim 1 1-3 2 2 2 0 2 20 3.67

Inherited runners-scored_Vesia 2-0, Kim 2-0. PB_Molina (5).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Brennan Miller; Second, Dan Iassogna; Third, John Bacon.

T_3:06. A_34,500 (45,494).

