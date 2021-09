L.A. Dodgers 8, Arizona 4

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 8 4 2 10 Rojas ss 4 1 1 0 0 0 .268 Marte 2b 4 1 3 3 0 1 .325 Varsho c 4 0 0 0 0 1 .237 Peralta lf 4 0 1 1 0 2 .263 P.Smith rf-1b 3 0 0 0 0 2 .266 de Geus p 0 0 0 0 0 0 — Mantiply p 0 0 0 0 0 0 — c-C.Kelly ph 1 0 0 0 0 0 .244 Clippard p 0 0 0 0 0 0 — VanMeter 3b 3 0 0 0 1 1 .204 Beer 1b 0 0 0 0 0 0 .444 Ramos rf 3 1 1 0 1 0 .250 McCarthy cf 4 0 1 0 0 2 .214 Weaver p 0 0 0 0 0 0 .118 a-Young ph 1 0 0 0 0 1 .218 Faria p 0 0 0 0 0 0 .333 Walker 1b 2 1 1 0 0 0 .233

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 8 9 7 4 6 Betts rf 5 1 1 0 0 0 .273 Muncy 1b 3 3 2 2 1 0 .255 T.Turner 2b 3 2 2 2 1 0 .318 Seager ss 3 1 1 0 1 1 .283 J.Turner 3b 3 0 1 1 0 1 .276 W.Smith c 3 1 1 2 0 0 .269 Bellinger cf 3 0 0 0 1 0 .159 Lux lf 4 0 0 0 0 2 .228 Gonsolin p 2 0 0 0 0 1 .133 Price p 0 0 0 0 0 0 .267 b-Beaty ph 1 0 0 0 0 1 .258 Bruihl p 0 0 0 0 0 0 — Treinen p 0 0 0 0 0 0 — d-Pujols ph 1 0 1 0 0 0 .260 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000

Arizona 000 001 300_4 8 2 Los Angeles 103 011 20x_8 9 0

a-struck out for Weaver in the 5th. b-struck out for Price in the 6th. c-grounded out for Mantiply in the 8th. d-singled for Treinen in the 8th.

E_Marte (3), Weaver (1). LOB_Arizona 5, Los Angeles 5. 2B_Peralta (27), Muncy (24), T.Turner (30). HR_Marte (12), off Bruihl; Muncy (33), off Weaver; T.Turner (22), off Faria; W.Smith (24), off Faria. RBIs_Peralta (57), Marte 3 (45), T.Turner 2 (61), Muncy 2 (85), W.Smith 2 (71), J.Turner (81). SB_T.Turner (28). SF_J.Turner, W.Smith. S_Weaver.

Runners left in scoring position_Arizona 3 (Rojas, VanMeter 2); Los Angeles 2 (W.Smith, Bellinger, Betts). RISP_Arizona 2 for 7; Los Angeles 2 for 8.

Runners moved up_Lux. GIDP_Ramos, Betts, Bellinger.

DP_Arizona 2 (P.Smith, Rojas, P.Smith; Rojas, Marte, Walker); Los Angeles 1 (T.Turner, Seager, Muncy).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, L, 3-5 4 5 4 3 1 4 84 4.42 Faria 1 2-3 2 2 2 1 2 31 5.51 de Geus 1 1 2 2 2 0 28 6.20 Mantiply 1-3 0 0 0 0 0 5 3.71 Clippard 1 1 0 0 0 0 9 2.50

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Gonsolin, W, 3-1 5 2 0 0 2 6 67 2.47 Price 1 3 1 1 0 2 22 3.86 Bruihl 1 3 3 3 0 1 20 3.00 Treinen 1 0 0 0 0 1 11 2.07 Jansen 1 0 0 0 0 0 12 2.39

Inherited runners-scored_de Geus 1-0, Mantiply 1-0.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Erich Bacchus; Second, Chris Segal; Third, Alan Porter.

T_3:14. A_44,630 (56,000).

