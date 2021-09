Miami 3, N.Y. Mets 2

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 4 1 5 13 Lindor ss 4 0 0 0 0 2 .223 Alonso 1b 4 0 1 0 0 1 .269 Báez 2b 3 2 2 1 1 0 .253 Davis 3b 3 0 0 0 1 0 .293 Conforto rf 2 0 0 0 2 1 .220 Pillar cf 2 0 0 0 0 1 .222 c-McNeil ph 1 0 0 0 0 0 .243 Familia p 0 0 0 0 0 0 — Smith lf 4 0 0 0 0 3 .243 McCann c 3 0 1 0 1 1 .237 Stroman p 3 0 0 0 0 3 .104 Hand p 0 0 0 0 0 0 — Almora Jr. cf 0 0 0 0 0 0 .118 e-Villar ph 1 0 0 0 0 1 .262

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 7 2 0 7 Rojas ss 4 0 1 0 0 1 .273 Chisholm Jr. 2b 4 1 1 2 0 0 .253 De La Cruz lf-cf 4 0 0 0 0 1 .331 Sánchez rf 3 0 0 0 0 2 .228 L.Díaz 1b 3 0 0 0 0 1 .100 León c 3 0 2 0 0 1 .187 1-Jackson pr-c 0 0 0 0 0 0 .136 I.Díaz 3b 3 1 2 0 0 0 .192 Sierra cf 2 0 0 0 0 0 .237 b-Brinson ph-lf 1 0 1 0 0 0 .242 Luzardo p 1 0 0 0 0 1 .000 Pop p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Alvarez ph 0 1 0 0 0 0 .250 Bass p 0 0 0 0 0 0 — Bender p 0 0 0 0 0 0 .000 Bleier p 0 0 0 0 0 0 — d-Panik ph 1 0 0 0 0 0 .174 Floro p 0 0 0 0 0 0 —

New York 101 000 000_2 4 1 Miami 000 001 11x_3 7 0

a-hit by pitch for Pop in the 6th. b-singled for Sierra in the 7th. c-grounded out for Pillar in the 8th. d-grounded out for Bleier in the 8th. e-struck out for Almora Jr. in the 9th.

1-ran for León in the 7th.

E_Hand (1). LOB_New York 7, Miami 3. 2B_Báez (15). 3B_Alonso (3). HR_Báez (29), off Luzardo; Chisholm Jr. (15), off Familia. RBIs_Báez (78), Chisholm Jr. 2 (46). SB_Báez 2 (16), Chisholm Jr. (19).

Runners left in scoring position_New York 3 (Pillar, Smith, McNeil); Miami 2 (Sierra, Sánchez, Brinson). RISP_New York 0 for 7; Miami 1 for 5.

Runners moved up_De La Cruz.

New York IP H R ER BB SO NP ERA Stroman 6 1-3 4 1 1 0 7 94 2.87 Hand, BS, 21-28 2-3 2 1 0 0 0 13 3.95 Familia, L, 9-4 1 1 1 1 0 0 9 3.38

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Luzardo 5 2-3 2 2 2 4 8 97 6.58 Pop 1-3 0 0 0 0 1 5 4.11 Bass 1 1 0 0 0 2 11 4.05 Bender 2-3 1 0 0 1 0 8 2.70 Bleier, W, 3-2 1-3 0 0 0 0 0 4 3.44 Floro, S, 9-14 1 0 0 0 0 2 13 2.83

Inherited runners-scored_Hand 1-0, Pop 1-0, Bleier 2-0. IBB_off Bender (Conforto). HBP_Pop (Pillar), Stroman (Alvarez). WP_Luzardo(2).

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Tony Randazzo; Second, Nestor Ceja; Third, Todd Tichenor.

T_2:59. A_8,075 (36,742).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.