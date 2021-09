Miami 6, Atlanta 4

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 11 6 1 8 Rojas ss 4 1 1 1 0 0 .270 Chisholm Jr. 2b 5 1 2 0 0 2 .254 De La Cruz cf 4 1 3 2 1 1 .349 Sánchez rf 5 1 1 1 0 0 .229 Brinson lf 3 0 1 1 0 0 .241 L.Díaz 1b 4 0 0 0 0 3 .125 Alfaro c 4 0 1 0 0 1 .241 León c 0 0 0 0 0 0 .187 Alvarez 3b 3 2 1 1 0 0 .250 Hernandez p 2 0 0 0 0 1 .100 Pop p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Panik ph 1 0 0 0 0 0 .172 Bass p 0 0 0 0 0 0 — Bender p 0 0 0 0 0 0 .000 c-I.Díaz ph 1 0 1 0 0 0 .192 Floro p 0 0 0 0 0 0 —

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 4 10 4 1 9 Albies 2b 5 0 1 0 0 0 .255 Soler rf 5 1 1 1 0 1 .282 Freeman 1b 5 1 2 2 0 0 .295 Riley 3b 5 0 1 1 0 2 .299 Duvall lf 3 0 1 0 1 1 .228 d’Arnaud c 4 0 2 0 0 1 .233 Swanson ss 3 0 0 0 0 1 .254 Pederson cf 4 0 0 0 0 2 .231 Morton p 2 1 1 0 0 0 .140 b-Rosario ph 1 0 0 0 0 1 .241 Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — Santana p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Adrianza ph 1 1 1 0 0 0 .250

Miami 210 000 021_6 11 1 Atlanta 000 030 001_4 10 0

a-grounded out for Pop in the 7th. b-struck out for Morton in the 7th. c-singled for Bender in the 9th. d-doubled for Santana in the 9th.

E_Rojas (9). LOB_Miami 7, Atlanta 9. 2B_Rojas (29), Chisholm Jr. (17), Duvall (16), Morton (1), Soler (6), Adrianza (8). HR_Alvarez (1), off Morton; De La Cruz (4), off Rodríguez; Sánchez (9), off Rodríguez. RBIs_De La Cruz 2 (15), Brinson (29), Alvarez (2), Sánchez (24), Rojas (41), Soler (22), Freeman 2 (76), Riley (89). SF_Brinson. S_Rojas.

Runners left in scoring position_Miami 3 (De La Cruz, Sánchez 2); Atlanta 4 (Morton 2, Swanson, Pederson). RISP_Miami 2 for 6; Atlanta 4 for 13.

Runners moved up_Panik, Albies. GIDP_Panik.

DP_Atlanta 1 (Swanson, Freeman).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez 4 2-3 7 3 3 1 4 93 4.14 Pop 1 1-3 0 0 0 0 1 12 3.99 Bass, W, 3-7 1 0 0 0 0 1 17 3.98 Bender, H, 9 1 1 0 0 0 2 24 2.65 Floro, S, 10-15 1 2 1 1 0 1 21 2.95

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Morton 7 6 3 3 0 7 91 3.49 Rodríguez, L, 4-4 1 3 2 2 0 0 27 2.79 Santana 1 2 1 1 1 1 19 3.67

Inherited runners-scored_Pop 1-0. HBP_Morton (Alvarez), Bender (Swanson). WP_Hernandez, Morton.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Nic Lentz; Second, Nick Mahrley; Third, Joe West.

T_3:23. A_35,250 (41,084).

