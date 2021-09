Miami 8, Washington 7

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 7 12 6 8 4 Thomas cf 5 2 2 1 1 0 .247 Escobar ss 6 0 3 0 0 0 .285 Soto rf 3 2 1 0 3 0 .315 Bell lf 4 1 1 0 2 1 .259 Zimmerman 1b 5 0 0 0 0 0 .244 Ruiz c 5 1 3 4 0 1 .250 Kieboom 3b 2 1 0 0 2 0 .213 García 2b 5 0 2 1 0 0 .234 Fedde p 3 0 0 0 0 1 .000 Baldonado p 0 0 0 0 0 0 — a-Y.Hernandez ph 1 0 0 0 0 0 .272 Murphy p 0 0 0 0 0 0 .000 Voth p 0 0 0 0 0 0 .500 Machado p 0 0 0 0 0 0 — d-Avila ph 1 0 0 0 0 1 .177 Rainey p 0 0 0 0 0 0 — Clay p 0 0 0 0 0 0 .000

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 8 6 2 12 Chisholm Jr. ss 4 3 2 3 0 1 .254 De La Cruz cf 4 2 0 0 1 1 .321 Floro p 0 0 0 0 0 0 — Sánchez rf 4 1 2 2 1 2 .249 Brinson lf 4 0 1 0 0 0 .225 Díaz 1b 4 0 1 0 0 1 .205 Panik 2b 4 0 0 0 0 1 .153 Henry c 2 0 0 0 0 2 .167 Pop p 0 0 0 0 0 0 .000 Z.Thompson p 0 0 0 0 0 0 .143 b-Fortes ph-c 2 1 1 0 0 1 .600 Alvarez 3b 4 1 1 0 0 2 .185 Luzardo p 1 0 0 0 0 0 .000 León c 1 0 0 0 0 0 .186 c-Rojas ph 1 0 0 1 0 0 .267 Bleier p 0 0 0 0 0 0 — Bender p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Sierra ph-cf 1 0 0 0 0 1 .236

Washington 210 030 100 0_7 12 3 Miami 003 010 300 1_8 8 0

No outs when winning run scored.

a-flied out for Baldonado in the 7th. b-singled for Z.Thompson in the 7th. c-grounded out for León in the 7th. d-struck out for Machado in the 9th. e-struck out for Bender in the 9th.

E_Escobar 2 (7), Thomas (3). LOB_Washington 13, Miami 5. 2B_Bell (22), García (14), Thomas (10), Alvarez (2). HR_Thomas (6), off Luzardo; Chisholm Jr. 2 (17), off Fedde; Sánchez (13), off Fedde. RBIs_Ruiz 4 (10), Thomas (24), García (14), Chisholm Jr. 3 (49), Sánchez 2 (34), Rojas (45). SB_Chisholm Jr. (22). SF_Chisholm Jr..

Runners left in scoring position_Washington 5 (Kieboom, Bell 3, Thomas 3, Zimmerman); Miami 2 (Panik, Díaz). RISP_Washington 4 for 17; Miami 1 for 6.

Runners moved up_Y.Hernandez, Rojas. GIDP_Bell, Zimmerman.

DP_Miami 2 (Chisholm Jr., Panik, Díaz; Díaz, Fortes, Díaz).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Fedde 5 4 4 2 0 5 96 5.10 Baldonado, H, 3 1 1 0 0 0 2 22 6.00 Murphy, H, 3 1-3 2 2 2 0 0 12 6.08 Voth, BS, 0-5 2-3 1 1 0 1 0 21 5.64 Machado 1 0 0 0 0 2 11 3.48 Rainey 1 0 0 0 0 3 15 7.07 Clay, L, 0-5 0 0 1 0 1 0 3 5.60

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Luzardo 4 6 5 5 4 2 91 7.12 Pop 2 3 1 1 1 0 24 4.17 Z.Thompson 1 1 1 1 1 1 21 2.97 Bleier 2-3 0 0 0 1 0 13 3.21 Bender 1 1-3 1 0 0 0 1 15 2.53 Floro, W, 6-6 1 1 0 0 1 0 15 3.05

Inherited runners-scored_Voth 1-1, Pop 2-2, Bender 1-0. IBB_off Floro (Soto), off Clay (Sánchez). HBP_Pop (Kieboom). WP_Clay, Z.Thompson.

Umpires_Home, Adam Beck; First, Gabe Morales; Second, Bill Miller; Third, Doug Eddings.

T_3:55. A_5,383 (36,742).

