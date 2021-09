Milwaukee 10, Cleveland 3

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 10 12 8 4 5 Wong 2b 4 1 0 0 0 0 .280 Escobar 3b-1b 5 2 2 2 0 0 .259 Yelich lf 5 0 1 0 0 0 .259 García rf 5 1 2 0 0 1 .267 Narváez c 4 2 2 0 0 1 .282 Piña c 0 0 0 0 1 0 .181 Vogelbach dh 3 1 0 0 2 0 .212 Urías ss 4 2 2 2 0 1 .251 Tellez 1b 4 0 2 0 0 1 .265 a-P.Reyes ph-3b 0 0 0 0 1 0 .250 Cain cf 5 1 1 4 0 1 .248

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 3 3 6 6 Straw cf 3 1 0 0 2 1 .269 Rosario ss 4 0 0 0 0 0 .283 Miller 2b 1 0 0 0 0 0 .193 Ramírez dh 2 1 0 0 2 0 .259 F.Reyes rf 4 1 1 0 0 2 .256 Bradley 1b 4 0 2 2 0 1 .223 Chang 3b 4 0 0 1 0 0 .220 Zimmer lf 2 0 0 0 2 0 .237 Lavarnway c 3 0 0 0 0 1 .240 Giménez 2b-ss 4 0 0 0 0 1 .196

Milwaukee 100 261 000_10 12 2 Cleveland 200 000 010_3 3 3

a-walked for Tellez in the 9th.

E_Urías 2 (23), Lavarnway 2 (3), Rosario (8). LOB_Milwaukee 8, Cleveland 8. 2B_Tellez (7), Narváez (19), Urías (25). HR_Urías (20), off Morgan; Escobar (26), off Morgan; Cain (8), off Hentges; Escobar (27), off Hentges. RBIs_Urías 2 (64), Escobar 2 (79), Cain 4 (33), Bradley 2 (33), Chang (27). SB_Straw 3 (27), Ramírez 2 (23), Zimmer (13). S_Lavarnway.

Runners left in scoring position_Milwaukee 3 (Wong 2, Cain); Cleveland 6 (Lavarnway 3, Chang, Rosario 2). RISP_Milwaukee 2 for 8; Cleveland 1 for 11.

Runners moved up_Escobar, Yelich, Bradley, Chang, Zimmer. GIDP_Vogelbach.

DP_Cleveland 1 (Chang, Giménez, Bradley).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Houser, W, 9-6 6 1 2 0 5 5 103 3.25 Cousins 1 0 0 0 1 0 19 1.40 Gustave 1 2 1 1 0 0 15 0.96 Strickland 1 0 0 0 0 1 13 1.17

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Morgan, L, 2-7 4 1-3 8 8 7 2 2 81 6.03 Hentges 1 2-3 3 2 2 0 2 27 7.04 Stephan 1 2-3 0 0 0 0 1 31 4.53 Young 1 1-3 1 0 0 2 0 22 7.71

Inherited runners-scored_Hentges 3-3. HBP_Morgan (Wong).

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Jeremie Rehak; Second, John Bacon; Third, Scott Barry.

T_3:24. A_17,667 (34,788).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.