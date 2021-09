Milwaukee 4, Philadelphia 3

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 5 3 5 10 Herrera lf-cf 4 0 1 0 0 2 .260 Segura 2b 4 0 1 0 0 1 .294 Harper rf 1 1 1 2 3 0 .303 Realmuto c 4 0 0 1 0 2 .259 Gregorius ss 3 0 1 0 1 1 .222 Miller 1b 3 0 0 0 0 2 .227 e-Vierling ph 1 0 0 0 0 0 .400 Torreyes 3b 3 0 0 0 1 1 .252 Jankowski cf 2 1 1 0 0 1 .252 c-McCutchen ph-lf 2 0 0 0 0 0 .221 Gibson p 2 1 0 0 0 0 .105 Brogdon p 0 0 0 0 0 0 — Alvarado p 0 0 0 0 0 0 — d-Galvis ph 1 0 0 0 0 0 .209 Coonrod p 0 0 0 0 0 0 .000

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 8 4 4 10 Wong 2b 4 1 2 0 0 0 .283 Escobar 3b 3 2 2 1 1 0 .258 Yelich lf 4 0 1 1 0 1 .260 Narváez c 4 0 1 1 0 1 .279 Urías ss 3 0 1 0 1 0 .249 Vogelbach 1b 3 0 0 1 1 1 .215 Williams p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 — Cain cf 3 0 0 0 1 2 .249 Bradley Jr. rf 4 0 0 0 0 2 .168 Peralta p 1 1 1 0 0 0 .103 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Peterson ph 1 0 0 0 0 1 .271 Ashby p 0 0 0 0 0 0 .000 b-García ph 1 0 0 0 0 1 .266 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Tellez 1b 1 0 0 0 0 1 .259

Philadelphia 102 000 000_3 5 0 Milwaukee 210 001 00x_4 8 1

a-pinch hit for Suter in the 4th. b-struck out for Ashby in the 6th. c-grounded out for Jankowski in the 7th. d-grounded out for Alvarado in the 8th. e-grounded out for Miller in the 9th.

E_Urías (21). LOB_Philadelphia 5, Milwaukee 8. 2B_Narváez (18), Wong (27). HR_Harper (29), off Peralta; Escobar (25), off Brogdon. RBIs_Harper 2 (68), Realmuto (59), Narváez (46), Vogelbach (21), Yelich (44), Escobar (77). SB_Realmuto (9).

Runners left in scoring position_Philadelphia 3 (Gregorius 2, Realmuto); Milwaukee 4 (Bradley Jr. 3, Urías). RISP_Philadelphia 1 for 5; Milwaukee 2 for 9.

LIDP_Miller. GIDP_Vierling, Realmuto.

DP_Milwaukee 3 (Escobar; Urías, Wong, Vogelbach; Urías, Wong, Tellez).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Gibson 4 2-3 7 3 3 4 5 103 4.60 Brogdon, L, 5-4 1 1-3 1 1 1 0 1 15 3.64 Alvarado 1 0 0 0 0 1 12 3.91 Coonrod 1 0 0 0 0 3 13 3.86

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta 3 2-3 4 3 1 1 4 81 2.69 Suter 1-3 0 0 0 0 1 5 3.09 Ashby, W, 2-0 2 0 0 0 1 1 25 3.60 Boxberger, H, 22 1 0 0 0 0 2 17 2.95 Williams, H, 23 1 1 0 0 1 2 25 2.65 Hader, S, 30-31 1 0 0 0 2 0 15 1.45

Inherited runners-scored_Brogdon 2-0.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Jim Wolf; Second, Shane Livensparger; Third, Jerry Meals.

T_3:29. A_20,654 (41,900).

