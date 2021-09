Milwaukee 4, Philadelphia 3

Philadelphia Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 30 3 5 3 Totals 32 4 8 4 Herrera lf-cf 4 0 1 0 Wong 2b 4 1 2 0 Segura 2b 4 0 1 0 Escobar 3b 3 2 2 1 Harper rf 1 1 1 2 Yelich lf 4 0 1 1 Realmuto c 4 0 0 1 Narváez c 4 0 1 1 Gregorius ss 3 0 1 0 Urías ss 3 0 1 0 Miller 1b 3 0 0 0 Vogelbach 1b 3 0 0 1 Vierling ph 1 0 0 0 Williams p 0 0 0 0 Torreyes 3b 3 0 0 0 Hader p 0 0 0 0 Jankowski cf 2 1 1 0 Cain cf 3 0 0 0 McCutchen ph-lf 2 0 0 0 Bradley Jr. rf 4 0 0 0 Gibson p 2 1 0 0 Peralta p 1 1 1 0 Brogdon p 0 0 0 0 Suter p 0 0 0 0 Alvarado p 0 0 0 0 Peterson ph 1 0 0 0 Galvis ph 1 0 0 0 Ashby p 0 0 0 0 Coonrod p 0 0 0 0 García ph 1 0 0 0 Boxberger p 0 0 0 0 Tellez 1b 1 0 0 0

Philadelphia 102 000 000 — 3 Milwaukee 210 001 00x — 4

E_Urías (21). DP_Philadelphia 0, Milwaukee 3. LOB_Philadelphia 5, Milwaukee 8. 2B_Narváez (18), Wong (27). HR_Harper (29), Escobar (25). SB_Realmuto (9).

IP H R ER BB SO

Philadelphia Gibson 4 2-3 7 3 3 4 5 Brogdon L,5-4 1 1-3 1 1 1 0 1 Alvarado 1 0 0 0 0 1 Coonrod 1 0 0 0 0 3

Milwaukee Peralta 3 2-3 4 3 1 1 4 Suter 1-3 0 0 0 0 1 Ashby W,2-0 2 0 0 0 1 1 Boxberger H,22 1 0 0 0 0 2 Williams H,23 1 1 0 0 1 2 Hader S,30-31 1 0 0 0 2 0

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Jim Wolf; Second, Shane Livensparger; Third, Jerry Meals.

T_3:29. A_20,654 (41,900).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.