Milwaukee 5, San Francisco 2

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 10 5 5 10 Peterson 2b-3b 5 0 2 1 0 1 .278 Adames ss 4 0 1 1 1 2 .292 Yelich lf 4 0 1 0 1 2 .256 A.García rf 5 1 1 0 0 2 .269 Narváez c 4 1 1 0 1 0 .286 Urías 3b 4 0 1 0 1 1 .244 Hader p 0 0 0 0 0 0 — Tellez 1b 4 0 0 0 0 1 .270 Cain cf 3 2 2 3 1 0 .246 Anderson p 1 0 0 0 0 0 .000 Strickland p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Vogelbach ph 1 0 0 0 0 1 .215 Topa p 0 0 0 0 0 0 .000 Norris p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Bradley Jr. ph 1 0 1 0 0 0 .176 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Cousins p 0 0 0 0 0 0 — e-Wong ph-2b 1 1 0 0 0 0 .280

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 8 2 5 13 Ruf lf 4 0 1 0 1 2 .274 Bryant rf-3b 5 1 2 1 0 2 .271 Belt 1b 3 0 0 0 2 1 .244 Posey c 4 0 1 1 0 1 .303 Flores 3b 3 0 1 0 0 0 .249 Wade Jr. rf 1 0 1 0 0 0 .253 Crawford ss 3 0 1 0 1 0 .289 Slater cf 3 0 0 0 1 2 .219 Estrada 2b 4 0 0 0 0 2 .278 Gausman p 1 0 0 0 0 1 .195 b-Dickerson ph 1 1 1 0 0 0 .236 Watson p 0 0 0 0 0 0 — c-Yastrzemski ph 1 0 0 0 0 1 .220 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Álvarez p 0 0 0 0 0 0 .000 Rogers p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 f-Casali ph 1 0 0 0 0 1 .210

Milwaukee 020 000 102_5 10 0 San Francisco 000 020 000_2 8 3

a-struck out for Strickland in the 5th. b-doubled for Gausman in the 5th. c-struck out for Watson in the 6th. d-singled for Norris in the 7th. e-reached on error for Cousins in the 9th. f-struck out for Brebbia in the 9th.

E_Flores (8), Belt (3), Estrada (3). LOB_Milwaukee 10, San Francisco 10. 2B_Cain (8), Adames (25), Bryant 2 (27), Dickerson (10), Wade Jr. (12). HR_Cain (7), off Brebbia. RBIs_Cain 3 (28), Peterson (29), Adames (51), Bryant (65), Posey (42). SB_Cain 2 (11), Slater (12). CS_Yelich (3).

Runners left in scoring position_Milwaukee 6 (Peterson, Adames, Yelich 2, Urías 2); San Francisco 6 (Posey 2, Gausman, Flores, Yastrzemski, Estrada, Belt). RISP_Milwaukee 3 for 12; San Francisco 2 for 14.

Runners moved up_Belt, Ruf. GIDP_A.García, Posey.

DP_Milwaukee 1 (Urías, Peterson, Tellez); San Francisco 1 (Bryant, Estrada, Belt).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 2 3 0 0 1 2 38 4.18 Strickland 2 1 0 0 0 2 27 1.30 Topa, BS, 0-1 1 3 2 2 1 1 21 23.63 Norris, W, 1-0 1 0 0 0 1 2 20 5.40 Boxberger, H, 21 1 0 0 0 0 1 11 2.21 Cousins, H, 6 1 1 0 0 1 2 30 0.75 Hader, S, 29-30 1 0 0 0 1 3 17 1.48

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Gausman 5 4 2 2 1 7 82 2.52 Watson 1 0 0 0 1 0 11 2.92 Leone, L, 3-3 2-3 1 1 1 1 1 16 1.91 Álvarez 1-3 1 0 0 1 0 18 2.38 Rogers 1 1 0 0 0 0 14 1.83 Brebbia 1 3 2 1 1 2 24 6.35

Inherited runners-scored_Álvarez 2-1. IBB_off Topa (Belt), off Brebbia (Narváez).

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Angel Hernandez; Second, Stu Scheuwater; Third, Alex Tosi.

T_3:45. A_21,189 (41,915).

