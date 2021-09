Minnesota 5, Chicago Cubs 4

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 9 4 1 8 Arraez 2b 5 0 0 0 0 1 .281 Rooker lf 3 0 0 0 0 0 .201 Cave lf 1 0 0 0 0 1 .181 Donaldson 3b 4 1 1 0 0 0 .251 Kepler rf 4 3 3 3 0 0 .213 Sanó 1b 4 0 0 0 0 1 .220 Gordon cf 4 1 1 0 0 2 .251 Jeffers c 3 0 1 0 1 1 .199 Simmons ss 3 0 1 1 0 0 .224 Ryan p 2 0 0 0 0 2 .000 Minaya p 0 0 0 0 0 0 — a-Buxton ph 1 0 1 0 0 0 .289 Duffey p 0 0 0 0 0 0 — Alcala p 0 0 0 0 0 0 — d-Polanco ph 1 0 1 0 0 0 .274 Colomé p 0 0 0 0 0 0 —

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 7 4 2 18 Ortega cf 4 0 1 0 0 2 .280 Schwindel 1b 4 1 2 0 0 1 .363 Wisdom 3b 4 0 0 0 0 4 .235 Happ lf 3 2 1 1 1 1 .226 Duffy 2b 3 1 1 0 1 2 .266 Chirinos c 2 0 0 0 0 1 .227 b-Martini ph 1 0 0 0 0 1 .143 Romine c 0 0 0 0 0 0 .176 e-Contreras ph 1 0 0 1 0 0 .228 Hoerner ss 4 0 2 2 0 1 .310 T.Thompson rf 4 0 0 0 0 3 .167 Hendricks p 2 0 0 0 0 1 .120 Morgan p 0 0 0 0 0 0 — Alzolay p 0 0 0 0 0 0 .067 Wick p 0 0 0 0 0 0 — c-Bote ph 1 0 0 0 0 1 .193 Heuer p 0 0 0 0 0 0 —

Minnesota 200 101 001_5 9 0 Chicago 020 000 002_4 7 1

a-doubled for Minaya in the 7th. b- for Chirinos in the 7th. c-struck out for Wick in the 8th. d-doubled for Alcala in the 9th. e-grounded out for Romine in the 9th.

E_Duffy (5). LOB_Minnesota 5, Chicago 4. 2B_Jeffers (9), Kepler (21), Buxton (17), Gordon (9), Polanco (35), Duffy (8), Schwindel (14). HR_Kepler 2 (19), off Hendricks. RBIs_Kepler 3 (52), Simmons (31), Hoerner 2 (16), Happ (57), Contreras (50). SB_Gordon (10), Duffy (7), Happ (6), Hoerner (5). CS_Jeffers (1). SF_Simmons.

Runners left in scoring position_Minnesota 4 (Arraez 2, Cave 2); Chicago 3 (Happ, T.Thompson 2). RISP_Minnesota 0 for 7; Chicago 3 for 9.

Runners moved up_Simmons, Schwindel, Contreras. GIDP_T.Thompson.

DP_Minnesota 1 (Donaldson, Arraez, Sanó).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Ryan, W, 2-1 5 3 2 2 1 11 86 2.45 Minaya, H, 5 1 1 0 0 0 1 13 2.70 Duffey, H, 18 1 0 0 0 0 2 12 3.45 Alcala, H, 10 1 0 0 0 0 2 10 4.20 Colomé, S, 15-22 1 3 2 2 1 2 24 3.98

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, L, 14-7 5 2-3 5 4 3 0 3 72 4.81 Morgan 1-3 0 0 0 0 1 4 3.13 Alzolay 1 2 0 0 0 3 20 4.80 Wick 1 0 0 0 0 1 15 4.74 Heuer 1 2 1 1 1 0 16 1.69

Inherited runners-scored_Morgan 1-0.

Umpires_Home, Chris Segal; First, James Hoye; Second, Jordan Baker; Third, Mark Carlson.

T_3:02. A_24,402 (41,649).

