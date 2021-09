Minnesota 5, Detroit 2

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 2 10 2 1 8 Baddoo cf 4 0 2 0 1 1 .260 Schoop 1b 5 0 1 1 0 1 .277 Grossman lf 5 1 2 0 0 1 .238 Cabrera dh 4 0 0 0 0 1 .261 Candelario 3b 4 0 1 0 0 1 .273 H.Castro 2b 3 0 2 1 0 0 .284 Haase c 4 0 1 0 0 1 .230 Goodrum ss 4 0 1 0 0 1 .211 Cameron rf 3 1 0 0 0 1 .183

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 5 7 5 3 7 Arraez 2b 4 1 2 0 0 0 .284 Buxton cf 3 2 1 0 0 1 .292 Polanco dh 3 1 1 3 1 1 .271 Donaldson 3b 3 1 2 0 1 0 .248 Kepler rf 4 0 1 1 0 0 .213 Sanó 1b 3 0 0 0 1 1 .218 Gordon ss-lf 3 0 0 1 0 1 .247 Cave lf 2 0 0 0 0 2 .182 a-Rooker ph 0 0 0 0 0 0 .205 1-Simmons pr-ss 1 0 0 0 0 0 .222 Jeffers c 3 0 0 0 0 1 .197

Detroit 000 100 001_2 10 1 Minnesota 300 000 02x_5 7 0

a-hit by pitch for Cave in the 7th.

1-ran for Rooker in the 7th.

E_Haase (6). LOB_Detroit 11, Minnesota 6. 2B_Goodrum (11). HR_Polanco (32), off Mize. RBIs_H.Castro (34), Schoop (82), Polanco 3 (94), Kepler (54), Gordon (22). SB_Baddoo (15). SF_Gordon.

Runners left in scoring position_Detroit 6 (Goodrum 2, Grossman 3, Cabrera); Minnesota 2 (Gordon, Simmons). RISP_Detroit 2 for 13; Minnesota 2 for 7.

Runners moved up_Haase, Candelario, Schoop. GIDP_Haase, Arraez.

DP_Detroit 1 (Goodrum, Candelario, Schoop); Minnesota 1 (Gordon, Arraez, Sanó).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Mize, L, 7-9 4 5 3 3 0 4 65 3.71 Foley 1 0 0 0 0 2 16 2.61 Funkhouser 1 1 0 0 1 0 16 3.12 Holland 1 0 0 0 0 0 8 5.07 Jiménez 1 1 2 2 2 1 22 6.09

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda, W, 9-8 5 2-3 8 1 1 0 5 85 3.62 Minaya, H, 7 1 0 0 0 1 0 22 2.56 Duffey, H, 21 1 1-3 0 0 0 0 2 21 3.26 Colomé 1 2 1 1 0 1 18 4.22

Inherited runners-scored_Minaya 2-0, Duffey 1-0. HBP_Pineda (Cabrera), Holland (Rooker), Duffey (H.Castro), Jiménez (Buxton), Colomé (Cameron).

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Chad Whitson; Second, Tony Randazzo; Third, Todd Tichenor.

T_3:05. A_17,254 (38,544).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.