Minnesota 9, Kansas City 2

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 2 10 2 1 6 Merrifield 2b 5 0 1 0 0 0 .275 Lopez ss 4 1 2 0 0 0 .300 Perez c 3 0 1 0 0 1 .274 Rivero c 0 0 0 0 0 0 .130 Benintendi lf 4 0 2 1 0 0 .265 C.Santana dh 4 0 0 0 0 1 .219 Taylor cf 3 0 0 0 1 1 .243 Olivares rf 4 0 0 0 0 1 .217 Alberto 3b 4 1 2 0 0 1 .259 Dozier 1b 4 0 2 1 0 1 .206

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 9 12 9 4 9 Arraez 3b 4 0 0 0 1 1 .294 Buxton cf 5 2 2 1 0 0 .290 Polanco 2b 5 2 3 3 0 0 .280 Donaldson dh 5 1 1 0 0 4 .250 Kepler rf 3 2 2 1 1 0 .209 Gordon ss 3 1 1 1 1 1 .238 SanĂ³ 1b 3 1 0 0 1 1 .216 Cave lf 4 0 1 2 0 1 .193 Rortvedt c 4 0 2 1 0 1 .155

Kansas City 000 100 001_2 10 0 Minnesota 210 120 30x_9 12 0

LOB_Kansas City 8, Minnesota 7. 2B_Dozier 2 (24), Benintendi (22), Alberto (16), Kepler (20). HR_Buxton (13), off Singer; Polanco 2 (29), off Singer; Gordon (2), off Singer; Kepler (17), off Singer. RBIs_Benintendi (58), Dozier (42), Buxton (23), Polanco 3 (86), Gordon (12), Kepler (47), Cave 2 (12), Rortvedt (6). SB_Gordon (7). CS_Merrifield (4).

Runners left in scoring position_Kansas City 4 (Olivares 2, Lopez, C.Santana, Merrifield); Minnesota 3 (Rortvedt, Buxton, Arraez). RISP_Kansas City 2 for 12; Minnesota 2 for 7.

Runners moved up_Merrifield. GIDP_C.Santana.

DP_Minnesota 1 (Gordon, Polanco, SanĂ³).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Singer, L, 4-10 4 2-3 7 6 6 2 7 97 4.85 Zuber 1 1 0 0 0 1 23 5.87 Davis 1 3 3 3 2 0 35 6.75 Zimmer 1 1-3 1 0 0 0 1 12 4.63

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda, W, 6-8 5 5 1 1 0 3 72 3.87 Thielbar 1 1 0 0 1 2 26 3.72 Farrell 1 0 0 0 0 0 12 1.47 Coulombe 2 4 1 1 0 1 23 2.93

Inherited runners-scored_Zuber 1-0, Davis 1-0, Zimmer 2-1. HBP_Pineda (Perez).

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Ben May; Second, Rob Drake; Third, Will Little.

T_3:13. A_19,532 (38,544).

