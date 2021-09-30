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MLS Leaders

The Associated Press
September 30, 2021 11:07 am
2 min read
      

Through Wednesday, September 29

Goals
Ola Kamara, DC 17
Raul Ruidiaz, SEA 16
Daniel Salloi, KC 15
Gustavo Bou, NE 13
Adam Buksa, NE 13
Valentin Castellanos, NYC 13
Hany Mukhtar, NSH 13
Ricardo Pepi, DAL 13
Javier Hernandez, LA 12
Damir Kreilach, RSL 12
Assists
Carles Gil, NE 16
Julian Gressel, DC 11
Djordje Mihailovic, MTL 11
Jack Price, COL 11
Mauricio Pereyra, ORL 10
Albert Rusnak, RSL 10
Luciano Acosta, CIN 9
Aaron Herrera, RSL 9
Maximiliano Moralez, NYC 9
Hany Mukhtar, NSH 9
Yeferson Soteldo, TOR 9

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Shots
Valentin Castellanos, NYC 110
Adam Buksa, NE 94
Raul Ruidiaz, SEA 86
Hany Mukhtar, NSH 77
Fabio, NYR 73
Daniel Salloi, KC 72
Maximiliano Urruti, HOU 71
Emanuel Reynoso, MIN 66
Gustavo Bou, NE 65
Patryk Klimala, NYR 65
Marcelino Moreno, ATL 65

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Shots on Goal
Valentin Castellanos, NYC 49
Hany Mukhtar, NSH 37
Raul Ruidiaz, SEA 36
Adam Buksa, NE 34
Daniel Salloi, KC 34
Damir Kreilach, RSL 31
Ricardo Pepi, DAL 30
CJ Sapong, NSH 30
Randall Leal, NSH 29
Gustavo Bou, NE 27
Gonzalo Higuain, MCF 27

___

Cautions
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 12
Gregore, MCF 11
Eric Remedi, SJ 11
Kyle Duncan, NYR 9
Fafa Picault, HOU 9
Valentin Castellanos, NYC 8
Damir Kreilach, RSL 8
Santiago Sosa, ATL 8
Victor Wanyama, MTL 8

11 players tied with 7

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Cards
Y R TOTAL
Gregore, MCF 11 2 13
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 12 0 12
Eric Remedi, SJ 11 0 11
Kyle Duncan, NYR 9 0 9
Fafa Picault, HOU 9 0 9
Victor Wanyama, MTL 8 1 9
Bryan Acosta, DAL 7 1 8
Rudy Camacho, MTL 6 2 8
Valentin Castellanos, NYC 8 0 8
Judson, SJ 7 1 8
Damir Kreilach, RSL 8 0 8
Santiago Sosa, ATL 8 0 8
Dru Yearwood, NYR 7 1 8

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Goals-Allowed Avg.
Stefan Frei, SEA 0.56
William Yarbrough, COL 0.92
Andre Blake, PHI 0.95
Joe Willis, NSH 0.96
Bill Hamid, DC 0.99
Tim Melia, KC 1.00
Tyler Miller, MIN 1.00
Brad Guzan, ATL 1.05
Stefan Cleveland, SEA 1.13
Carlos Miguel Coronel, NYR 1.15

___

Shutouts
Joe Willis, NSH 11
William Yarbrough, COL 11
Andre Blake, PHI 9
Tyler Miller, MIN 9
Carlos Miguel Coronel, NYR 8
Brad Guzan, ATL 8
Tim Melia, KC 7
Bill Hamid, DC 6
Sean Johnson, NYC 6
Maxime Crepeau, VAN 5
Pedro Gallese, ORL 5
Eloy Room, CLB 5
Brad Stuver, ATX 5

___

Saves
Brad Stuver, ATX 112
JT Marcinkowski, SJ 102
Jonathan Bond, LA 94
Matt Turner, NE 81
William Yarbrough, COL 81
Joe Willis, NSH 76
Carlos Miguel Coronel, NYR 73
Bobby Shuttleworth, CHI 73
Brad Guzan, ATL 71
Eloy Room, CLB 70

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