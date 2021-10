N.Y. Mets 12, Miami 3

Miami New York ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 6 2 Totals 31 12 10 12 Rojas ss 4 0 0 0 Nimmo cf 2 1 0 0 Panik ph 1 0 0 0 Lindor ss 4 1 1 4 Chisholm Jr. 2b 4 1 0 0 Conforto rf 5 1 3 2 Brinson lf 4 1 2 2 Alonso 1b 5 2 2 3 Sánchez rf 2 0 1 0 Báez 2b 4 1 0 0 De La Cruz rf 2 0 1 0 McNeil lf 2 2 1 0 Fortes c 4 0 0 0 Villar 3b 3 2 1 1 L.Díaz 1b 4 0 0 0 McCann c 3 2 1 2 Alvarez 3b 2 1 1 0 Hill p 1 0 0 0 Sierra cf 4 0 1 0 Hand p 0 0 0 0 Cabrera p 1 0 0 0 Smith ph 1 0 1 0 Jackson ph 0 0 0 0 Castro p 0 0 0 0 Guenther p 0 0 0 0 May p 0 0 0 0 Madero p 1 0 0 0 Guillorme ph 1 0 0 0 León p 0 0 0 0 Hembree p 0 0 0 0

Miami 002 100 000 — 3 New York 011 400 06x — 12

E_Brinson (3), Conforto (5). DP_Miami 2, New York 0. LOB_Miami 8, New York 5. 2B_McCann (11), Smith (20), Conforto (20). HR_Brinson (9), Alonso 2 (37), Lindor (20). SB_McNeil (3). S_Hill (2).

IP H R ER BB SO

Miami Cabrera 3 2 2 2 2 6 Guenther L,0-1 2-3 3 4 4 1 0 Madero 4 4 5 5 4 0 León 1-3 1 1 1 0 0

New York Hill W,1-4 5 6 3 2 3 6 Hand H,3 1 0 0 0 1 1 Castro H,9 1 0 0 0 0 2 May H,15 1 0 0 0 0 2 Hembree 1 0 0 0 1 1

Madero pitched to 7 batters in the 8th.

HBP_Guenther 2 (Báez,McNeil).

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Dave Rackley; Second, Sean Barber; Third, Larry Vanover.

T_3:25. A_24,312 (41,922).

