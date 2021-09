N.Y. Mets 5, Miami 2

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 23 2 5 2 2 8 Chisholm Jr. ss 3 0 1 0 0 1 .251 De La Cruz lf 3 0 0 0 0 1 .309 Sánchez rf 2 1 1 0 1 1 .253 L.Díaz 1b 3 1 1 2 0 0 .220 Fortes c 3 0 0 0 0 1 .364 Panik 2b 3 0 2 0 0 0 .175 Alvarez 3b 3 0 0 0 0 2 .149 Sierra cf 2 0 0 0 1 1 .231 Thompson p 0 0 0 0 0 0 .143 Castano p 0 0 0 0 0 0 .000 a-León ph 1 0 0 0 0 1 .183 Pop p 0 0 0 0 0 0 .000 Okert p 0 0 0 0 0 0 .000

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 5 8 4 3 10 Nimmo cf 4 1 1 0 0 0 .300 Lindor ss 4 1 2 3 0 1 .231 Conforto rf 3 1 0 0 1 3 .223 Alonso 1b 4 0 2 0 0 1 .260 Báez 2b 3 1 2 0 0 1 .269 Pillar lf 2 0 0 0 0 0 .225 Villar 3b 3 0 1 1 0 1 .250 b-McNeil ph-lf 0 0 0 0 1 0 .252 Nido c 3 0 0 0 0 3 .222 Stroman p 2 0 0 0 0 0 .098 Lugo p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Peraza ph 0 1 0 0 1 0 .203 E.Díaz p 0 0 0 0 0 0 —

Miami 000 200 0_2 5 3 New York 102 002 x_5 8 0

a-struck out for Castano in the 5th. b-walked for Villar in the 5th. c-walked for Lugo in the 6th.

E_Alvarez 2 (4), Fortes (1). LOB_Miami 3, New York 8. 3B_Nimmo (3). HR_L.Díaz (8), off Stroman; Lindor (19), off Okert. RBIs_L.Díaz 2 (13), Lindor 3 (59), Villar (41). SB_Villar (14). CS_Sánchez (1), Chisholm Jr. (8). S_Castano.

Runners left in scoring position_Miami 0 (De La Cruz); New York 7 (Villar 2, Nimmo, Nido 3). RISP_Miami 1 for 2; New York 2 for 9.

DP_New York 1 (Nido, Báez, Nido).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Thompson, L, 2-7 1 3 1 1 0 3 20 3.38 Castano 3 2 2 1 1 3 48 4.87 Pop 1 2 0 0 1 2 22 4.27 Okert 1 1 2 2 1 2 20 2.41

New York IP H R ER BB SO NP ERA Stroman, W, 10-13 5 5 2 2 2 4 78 3.02 Lugo, H, 14 1 0 0 0 0 2 15 3.35 E.Díaz, S, 31-37 1 0 0 0 0 2 10 3.50

WP_Thompson.

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Adam Beck; Second, Larry Vanover; Third, Nick Mahrley.

T_2:22.

