PGA Tour FedEx Cup Leaders

Through Sept. 13

Points Money 1. Patrick Cantlay 4,302 $7,638,805 2. Jon Rahm 3,063 $7,705,933 3. Kevin Na 1,816 $3,625,982 4. Justin Thomas 2,371 $6,537,153 5. Xander Schauffele 1,854 $5,240,653 5. Viktor Hovland 1,951 $5,048,772 7. Bryson DeChambeau 3,189 $7,426,415 8. Dustin Johnson 1,890 $5,001,136 9. Abraham Ancer 2,241 $5,816,565 9. Billy Horschel 1,397 $4,030,906 11. Tony Finau 3,564 $5,740,097 11. Daniel Berger 1,594 $4,258,579 11. Jason Kokrak 1,847 $5,118,629 14. Rory McIlroy 1,878 $4,391,809 14. Sergio Garcia 1,400 $2,998,555 14. Cameron Smith 2,821 $5,851,867 14. Louis Oosthuizen 1,935 $6,306,679 18. Sam Burns 2,214 $5,160,030 18. Harris English 2,248 $6,200,481 20. Jordan Spieth 2,232 $6,470,482 20. Sungjae Im 2,141 $4,157,182 22. Scottie Scheffler 1,608 $4,505,589 22. Erik Van Rooyen 1,448 $2,211,281 22. Corey Conners 1,684 $4,007,567 25. Patrick Reed 1,381 $4,019,044 26. Stewart Cink 1,656 $3,596,319 26. Collin Morikawa 2,188 $7,059,908 26. Hideki Matsuyama 1,681 $4,963,594 29. Joaquin Niemann 1,629 $3,936,912 30. Brooks Koepka 1,793 $5,204,136 31. Kyoung-Hoon Lee 1,339 $3,085,133 32. Charley Hoffman 1,338 $3,049,763 33. Alex Noren 1,327 $2,085,051 34. Si Woo Kim 1,293 $3,245,928 35. Max Homa 1,269 $3,448,578 36. Hudson Swafford 1,237 $1,759,907 37. Cameron Davis 1,237 $2,746,956 38. Kevin Kisner 1,214 $2,952,177 39. Keegan Bradley 1,206 $2,572,089 40. Webb Simpson 1,195 $2,783,012 41. Brian Harman 1,168 $3,221,821 42. Marc Leishman 1,167 $3,107,047 43. Cameron Tringale 1,165 $2,428,609 44. Harold Varner III 1,162 $2,013,461 45. Shane Lowry 1,103 $2,636,597 46. Lucas Glover 1,102 $2,577,704 47. Matt Jones 1,091 $2,496,677 48. Carlos Ortiz 1,090 $2,682,104 49. Aaron Wise 1,082 $2,207,563 50. Lee Westwood 1,070 $3,435,368 51. Charl Schwartzel 1,045 $2,264,460 52. Paul Casey 1,005 $3,129,666 53. Sebastian Munoz 999 $2,097,446 54. Tom Hoge 997 $1,690,223 55. Branden Grace 981 $2,222,244 56. Russell Henley 978 $2,545,330 57. Cameron Champ 974 $2,154,103 58. Maverick McNealy 967 $2,055,002 59. Emiliano Grillo 961 $2,100,336 60. Robert Streb 925 $1,811,604 61. Jhonattan Vegas 924 $2,069,765 62. Chris Kirk 912 $2,176,116 63. Patton Kizzire 904 $2,102,294 64. Kevin Streelman 878 $2,162,402 65. Keith Mitchell 874 $1,665,249 66. Harry Higgs 868 $1,829,267 67. Mackenzie Hughes 867 $1,845,824 68. Talor Gooch 840 $2,291,437 69. Ryan Palmer 834 $2,276,042 70. Phil Mickelson 805 $2,707,199 70. Matthew Wolff 772 $2,507,324 72. Seamus Power 749 $1,547,290 73. Matt Fitzpatrick 748 $2,252,351 74. Tyrrell Hatton 739 $2,010,279 75. Martin Laird 734 $1,812,120 76. Joel Dahmen 725 $1,452,347 77. Ian Poulter 707 $1,641,459 78. Troy Merritt 700 $1,827,790 79. J.T. Poston 697 $1,663,521 80. Pat Perez 685 $1,200,834 81. Bubba Watson 685 $1,873,381 82. Andrew Putnam 669 $1,572,704 83. Doug Ghim 666 $1,283,807 84. Brandon Hagy 660 $1,593,365 85. Adam Long 636 $1,496,681 86. Peter Malnati 634 $1,429,713 87. Wyndham Clark 609 $1,198,800 88. Adam Schenk 609 $1,101,722 89. Lanto Griffin 607 $1,612,446 90. Adam Scott 604 $1,517,533 91. Kramer Hickok 595 $1,348,745 92. Brian Stuard 592 $1,343,197 93. Henrik Norlander 586 $1,377,085 94. Doc Redman 580 $1,361,633 95. Brian Gay 579 $916,158 96. Roger Sloan 565 $1,107,623 97. Brandt Snedeker 565 $1,347,790 98. Hank Lebioda 564 $1,286,430 99. Tyler McCumber 551 $1,025,909 100. Denny McCarthy 549 $1,212,977 101. Brendon Todd 544 $1,349,804 102. Luke List 543 $1,243,787 103. Adam Hadwin 540 $1,308,758 104. Chez Reavie 536 $1,126,279 105. Brendan Steele 536 $1,358,526 106. Sepp Straka 533 $1,136,615 107. Garrick Higgo 530 $1,378,456 108. James Hahn 519 $1,197,328 109. Zach Johnson 517 $1,241,402 110. Russell Knox 507 $1,130,467 111. Matt Wallace 502 $1,369,595 112. Sam Ryder 499 $1,080,154 113. Gary Woodland 494 $1,294,062 114. Jason Day 489 $1,291,234 115. Matthew NeSmith 485 $1,111,102 116. Scott Piercy 485 $1,071,702 117. Kyle Stanley 477 $1,061,178 118. Anirban Lahiri 475 $952,131 119. Dylan Frittelli 473 $1,564,495 120. Richy Werenski 467 $1,180,394 121. C.T. Pan 466 $1,227,777 122. Matt Kuchar 456 $1,348,917 123. Brice Garnett 452 $926,914 124. Scott Stallings 447 $1,030,868 125. Chesson Hadley 440 $940,986 126. Justin Rose 439 $1,304,180 127. Ryan Armour 434 $962,354 128. Patrick Rodgers 433 $968,100 129. Bo Hoag 428 $916,522 130. Camilo Villegas 412 $945,774 131. Nate Lashley 410 $879,981 132. Michael Thompson 403 $907,001 133. Rory Sabbatini 403 $968,716 134. Rickie Fowler 402 $1,089,904 135. Cameron Percy 400 $784,607 136. Austin Cook 383 $898,902 137. Tommy Fleetwood 382 $1,149,631 138. Chase Seiffert 380 $824,736 139. Charles Howell III 378 $947,154 140. Vincent Whaley 373 $692,292 141. Nick Taylor 370 $862,159 142. Francesco Molinari 353 $996,977 143. Mark Hubbard 337 $762,137 144. Ryan Moore 332 $777,994 145. Michael Gligic 330 $620,442 146. Joseph Bramlett 328 $735,440 147. Bo Van Pelt 326 $752,234 148. Beau Hossler 316 $660,397 149. Vaughn Taylor 306 $648,742 150. Satoshi Kodaira 287 $671,889

