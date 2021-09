Philadelphia 12, Milwaukee 0

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 43 12 16 12 4 7 Herrera cf-lf 5 1 1 1 1 0 .260 Segura 2b 5 2 3 4 1 0 .295 Harper rf 4 1 1 2 0 1 .301 d-Vierling ph-rf 1 0 0 0 0 0 .429 Realmuto c 5 0 2 0 0 1 .265 McCutchen lf 5 1 1 1 0 3 .224 Moore p 0 0 0 0 0 0 .000 Gregorius ss 4 1 0 0 1 0 .221 Miller 1b 5 3 3 2 0 0 .230 Galvis 3b 3 1 1 1 0 2 .231 Neris p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Jankowski ph-cf 1 1 0 0 1 0 .242 Wheeler p 2 0 2 0 0 0 .169 a-Torreyes ph-3b 3 1 2 1 0 0 .254

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 0 6 0 1 15 Wong 2b 4 0 1 0 0 2 .279 Peterson rf 4 0 1 0 0 1 .272 Yelich lf 4 0 2 0 0 1 .255 Escobar 3b 3 0 0 0 0 2 .256 Reyes 3b 1 0 0 0 0 0 .250 Narváez c 4 0 1 0 0 1 .283 Urías ss 3 0 0 0 1 2 .248 Tellez 1b 4 0 1 0 0 2 .261 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 0 1 .169 Woodruff p 2 0 0 0 0 2 .083 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Vogelbach ph 1 0 0 0 0 1 .219 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Norris p 0 0 0 0 0 0 .000 Maile p 0 0 0 0 0 0 .286

Philadelphia 210 100 071_12 16 0 Milwaukee 000 000 000_0 6 1

a-singled for Wheeler in the 7th. b-pinch hit for Suter in the 7th. c-walked for Neris in the 8th. d-grounded out for Harper in the 8th.

E_Norris (1). LOB_Philadelphia 8, Milwaukee 7. 2B_Tellez (6). HR_Harper (28), off Woodruff; Galvis (3), off Woodruff; Miller (16), off Woodruff; McCutchen (24), off Boxberger; Segura (11), off Norris; Miller (17), off Maile. RBIs_Harper 2 (66), Galvis (9), Miller 2 (42), McCutchen (70), Torreyes (36), Herrera (44), Segura 4 (49).

Runners left in scoring position_Philadelphia 2 (Gregorius 2, Realmuto 2); Milwaukee 2 (Yelich, Vogelbach). RISP_Philadelphia 2 for 7; Milwaukee 0 for 3.

GIDP_Realmuto.

DP_Milwaukee 1 (Urías, Wong, Tellez).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler, W, 12-9 6 5 0 0 0 9 99 2.91 Neris 1 1 0 0 0 3 18 3.32 Moore 2 0 0 0 1 3 22 6.30

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, L, 9-8 6 9 4 4 1 6 101 2.48 Suter 1 0 0 0 1 1 15 3.11 Boxberger 0 3 5 4 2 0 19 2.84 Norris 1 2 2 2 0 0 24 7.53 Maile 1 2 1 1 0 0 20 9.00

Boxberger pitched to 5 batters in the 8th

Inherited runners-scored_Suter 2-0, Norris 3-3.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Jerry Meals; Second, Mike Muchlinski; Third, Jim Wolf.

T_3:21. A_30,192 (41,900).

