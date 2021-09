Philadelphia 17, Chicago Cubs 8

Chicago Philadelphia ab r h bi ab r h bi Totals 33 8 10 8 Totals 39 17 16 17 Ortega cf 4 1 0 0 Herrera cf 5 2 2 3 Maples p 0 0 0 0 Segura 2b 6 3 3 3 Schwindel 1b 4 1 2 0 Harper rf 4 3 3 4 Happ lf 2 1 0 1 Torreyes 3b 0 0 0 0 Thompson cf 0 0 0 0 Realmuto c 4 1 1 2 Contreras c 4 2 2 2 Medina p 0 0 0 0 Romine c 1 0 0 0 Gregorius ss 5 0 1 2 Wisdom 3b 4 1 1 2 McCutchen lf 5 2 2 2 Rivas rf 4 0 1 0 Miller 1b 3 1 1 0 Duffy 2b 4 1 1 3 Neris p 0 0 0 0 Alcántara ss 3 1 1 0 Moniak ph 1 0 0 0 Hendricks p 1 0 1 0 Knapp c 0 0 0 0 Rucker p 0 0 0 0 Galvis 3b-1b 3 2 1 0 Bote ph 1 0 0 0 Bedrosian p 0 0 0 0 Rodríguez p 0 0 0 0 Moore p 0 0 0 0 Nance p 0 0 0 0 Hammer p 0 0 0 0 Brothers p 0 0 0 0 Rosso p 0 0 0 0 Martini ph-lf 1 0 1 0 Joyce ph 0 1 0 1 Falter p 0 0 0 0 Vierling 1b-rf 3 2 2 0

Chicago 007 000 100 — 8 Philadelphia 000 703 52x — 17

E_Rodríguez (1), Wisdom (8). DP_Chicago 1, Philadelphia 3. LOB_Chicago 6, Philadelphia 7. 2B_Wisdom (13), Galvis (2), Harper 2 (36), McCutchen 2 (20), Herrera (22). HR_Duffy (5), Contreras (19), Harper (33). S_Hendricks (7), Rosso (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Hendricks 3 2-3 6 7 7 3 1 Rucker 1 1-3 1 0 0 0 1 Rodríguez L,3-3 2-3 3 3 0 0 1 Nance 2-3 3 4 4 1 0 Brothers 2-3 1 1 1 0 1 Maples 1 2 2 2 2 2

Philadelphia Bedrosian 1 1-3 0 0 0 1 2 Moore 1 1 2 2 2 0 Hammer 1-3 4 5 5 1 1 Rosso 1 1-3 2 0 0 1 0 Falter 1 0 0 0 0 0 Neris W,3-6 2 1 1 1 0 4 Medina 2 2 0 0 1 0

Moore pitched to 3 batters in the 3rd.

HBP_Hammer (Happ), Hendricks 2 (Realmuto,Galvis).

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Brian Gorman; Second, Stu Scheuwater; Third, Adrian Johnson.

T_3:58. A_20,208 (42,792).

