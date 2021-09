Pittsburgh 4, Washington 3

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 3 3 5 6 Thomas cf 3 0 1 1 1 0 .239 Escobar ss 4 0 0 0 0 0 .272 Soto rf 3 0 0 0 1 2 .303 Bell 1b 2 1 1 1 2 0 .252 Hernandez lf 4 0 0 0 0 1 .269 Kieboom 3b 3 1 0 0 1 0 .242 García 2b 4 0 0 0 0 1 .232 Adams c 4 1 1 1 0 2 .317 Rogers p 3 0 0 0 0 0 .000 Machado p 0 0 0 0 0 0 — Murphy p 0 0 0 0 0 0 .000 Baldonado p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 10 4 3 1 Hayes 3b 4 0 2 2 0 0 .258 Newman 2b 4 0 1 0 0 0 .222 Reynolds cf 4 0 1 0 0 0 .298 Tsutsugo 1b 3 0 1 0 1 1 .204 Stallings c 3 0 1 0 1 0 .241 Alford lf 4 2 2 1 0 0 .207 Gamel rf 3 1 0 0 1 0 .256 Tucker ss 4 1 1 0 0 0 .169 Brault p 0 0 0 0 0 0 .167 Ponce p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Park ph 1 0 0 0 0 0 .167 Howard p 0 0 0 0 0 0 — b-Difo ph 1 0 1 0 0 0 .276 Mears p 0 0 0 0 0 0 .000 Kuhl p 0 0 0 0 0 0 .048 c-Moran ph 1 0 0 1 0 0 .280

Washington 020 001 000_3 3 0 Pittsburgh 001 000 102_4 10 1

Two outs when winning run scored.

a-flied out for Ponce in the 5th. b-singled for Howard in the 7th. c-grounded out for Kuhl in the 9th.

E_Tucker (2). LOB_Washington 5, Pittsburgh 7. 2B_Tucker (3). 3B_Adams (1). HR_Bell (26), off Howard; Alford (5), off Rogers. RBIs_Adams (9), Thomas (14), Bell (81), Hayes 2 (32), Alford (9), Moran (40). SF_Hayes. S_Ponce.

Runners left in scoring position_Washington 3 (Hernandez 3); Pittsburgh 1 (Alford, Stallings). RISP_Washington 1 for 5; Pittsburgh 1 for 7.

Runners moved up_Escobar, Bell, Tsutsugo, Moran. GIDP_Hernandez, Alford.

DP_Washington 2 (García, Bell; Kieboom, Bell); Pittsburgh 1 (Hayes, Tucker, Tsutsugo).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Rogers 6 2-3 8 2 2 1 1 82 3.65 Machado, H, 8 1 1-3 0 0 0 1 0 21 3.54 Murphy, L, 0-1, H, 2 1-3 1 2 2 1 0 13 4.09 Baldonado, BS, 0-1 1-3 1 0 0 0 0 6 0.00

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault 2 2 2 2 2 1 42 5.86 Ponce 3 0 0 0 1 2 40 7.16 Howard 2 1 1 1 0 2 24 6.19 Mears 1 0 0 0 2 0 23 4.76 Kuhl, W, 5-6 1 0 0 0 0 1 11 4.72

Inherited runners-scored_Machado 1-0, Baldonado 2-2. WP_Murphy(2).

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Nestor Ceja; Second, Todd Tichenor; Third, Chad Whitson.

T_2:52. A_11,808 (38,747).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.