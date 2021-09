San Francisco 10, Colorado 5

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 10 15 10 4 9 Ruf 1b 4 1 2 3 1 0 .280 Bryant rf 4 0 1 0 0 2 .267 b-Wade Jr. ph-rf 1 0 0 0 0 1 .253 Posey c 5 2 2 1 0 2 .306 Longoria 3b 3 2 1 0 1 0 .287 Crawford ss 4 0 0 0 1 1 .290 Estrada 2b 5 2 3 3 0 0 .273 Dubón cf 4 1 3 2 1 0 .241 Duggar lf 5 1 2 0 0 0 .270 Gausman p 4 1 1 1 0 2 .200 Baragar p 0 0 0 0 0 0 .000 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 d-La Stella ph 1 0 0 0 0 1 .236 Leone p 0 0 0 0 0 0 —

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 7 5 2 9 Tapia lf 5 1 1 0 0 1 .280 Rodgers 2b 4 1 2 0 0 1 .283 Blackmon rf 4 0 1 1 0 1 .270 Story ss 4 1 1 2 0 2 .249 McMahon 3b 2 1 1 1 1 0 .255 Díaz c 3 0 0 0 1 0 .226 Fuentes 1b 4 0 0 0 0 1 .223 Hampson cf 4 1 1 1 0 1 .237 Freeland p 1 0 0 0 0 1 .154 Bowden p 0 0 0 0 0 0 — a-Hilliard ph 1 0 0 0 0 0 .185 Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Ruiz ph 1 0 0 0 0 1 .158 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 — Gilbreath p 0 0 0 0 0 0 — e-Cron ph 1 0 0 0 0 0 .273

San Francisco 200 242 000_10 15 2 Colorado 010 001 120_5 7 0

a-popped out for Bowden in the 5th. b-struck out for Bryant in the 7th. c-struck out for Almonte in the 7th. d-struck out for Brebbia in the 9th. e-grounded out for Gilbreath in the 9th.

E_Longoria (4), Bryant (8). LOB_San Francisco 8, Colorado 5. 2B_Dubón (9), Posey (16), Rodgers 2 (17). 3B_Ruf (2), Blackmon (4). HR_Ruf (15), off Freeland; Posey (17), off Freeland; Estrada 2 (6), off Freeland; McMahon (21), off Gausman; Hampson (9), off Gausman; Story (19), off Baragar. RBIs_Ruf 3 (40), Posey (44), Estrada 3 (20), Gausman (3), Dubón 2 (22), McMahon (70), Blackmon (72), Hampson (27), Story 2 (65).

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (Gausman, Crawford 2, Posey, Bryant, Duggar); Colorado 3 (Story, McMahon, Fuentes). RISP_San Francisco 4 for 15; Colorado 2 for 9.

Runners moved up_Ruf, Blackmon. GIDP_Duggar, Crawford, Díaz.

DP_San Francisco 1 (Estrada, Crawford, Ruf); Colorado 2 (Story, Fuentes; Rodgers, Story, Fuentes).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Gausman, W, 13-5 7 5 3 3 1 9 98 2.58 Baragar 2-3 2 2 2 0 0 13 1.35 Brebbia 1-3 0 0 0 1 0 14 5.89 Leone 1 0 0 0 0 0 5 1.55

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Freeland, L, 5-7 4 1-3 9 7 7 3 6 92 4.69 Bowden 2-3 2 1 1 0 0 11 6.49 Almonte 2 3 2 2 1 2 35 8.44 Stephenson 1 0 0 0 0 0 6 3.65 Gilbreath 1 1 0 0 0 1 19 4.22

Inherited runners-scored_Brebbia 1-0, Bowden 1-1. HBP_Freeland (Longoria), Baragar (McMahon).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Nic Lentz; Second, Nick Mahrley; Third, Joe West.

T_3:27. A_27,967 (50,445).

