San Francisco 7, Colorado 4

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 7 11 7 4 17 La Stella 2b 3 0 0 0 0 0 .238 c-Estrada ph-2b 2 1 1 0 0 0 .277 Belt 1b 5 2 3 0 0 2 .250 Wade Jr. lf-rf 4 2 2 2 1 0 .257 Crawford ss 4 1 1 3 1 2 .293 Bryant 3b-rf 5 0 1 0 0 3 .266 McGee p 0 0 0 0 0 0 — Yastrzemski rf 2 0 0 0 1 2 .222 Longoria 3b 1 0 1 2 0 0 .286 Duggar cf-lf 5 0 1 0 0 3 .275 Casali c 4 0 1 0 0 2 .212 DeSclafani p 2 0 0 0 0 2 .022 García p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Ruf ph 1 0 0 0 0 1 .279 Littell p 0 0 0 0 0 0 .000 Watson p 0 0 0 0 0 0 — Rogers p 0 0 0 0 0 0 — e-Posey ph 0 0 0 0 1 0 .304 1-Dubón pr-cf 0 1 0 0 0 0 .241

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 10 4 3 8 Tapia lf 3 1 1 0 2 0 .277 Rodgers 2b 5 0 2 0 0 2 .281 Blackmon rf 5 0 0 1 0 2 .269 Story ss 4 0 1 1 0 0 .249 Cron 1b 3 0 0 0 1 1 .276 McMahon 3b 4 0 1 0 0 1 .255 Díaz c 4 2 3 1 0 0 .232 Hampson cf 4 0 1 0 0 1 .237 Gray p 2 1 1 1 0 1 .122 Kinley p 0 0 0 0 0 0 — b-Ruiz ph 1 0 0 0 0 0 .217 Gilbreath p 0 0 0 0 0 0 — Chacín p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Welker ph 1 0 0 0 0 0 .000 Estévez p 0 0 0 0 0 0 — Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000

San Francisco 000 003 004_7 11 0 Colorado 000 031 000_4 10 0

a-struck out for García in the 6th. b-grounded out for Kinley in the 6th. c-grounded out for La Stella in the 7th. d-flied out for Chacín in the 8th. e-walked for Rogers in the 9th.

1-ran for Posey in the 9th.

LOB_San Francisco 9, Colorado 8. 2B_Longoria (12), Díaz 2 (15), Story (32). HR_Crawford (20), off Gray; Díaz (16), off Littell. RBIs_Crawford 3 (80), Wade Jr. 2 (45), Longoria 2 (34), Gray (3), Blackmon (73), Story (66), Díaz (35). CS_Hampson (7).

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (Crawford, Ruf, Casali, Duggar); Colorado 4 (Blackmon, McMahon 2, Welker). RISP_San Francisco 4 for 11; Colorado 3 for 9.

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 4 1-3 7 3 3 1 5 79 3.33 García 2-3 1 0 0 1 1 11 2.30 Littell 1 1 1 1 1 1 23 2.79 Watson 1 0 0 0 0 1 8 2.35 Rogers, W, 6-1 1 1 0 0 0 0 8 1.72 McGee, S, 30-35 1 0 0 0 0 0 10 2.76

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gray 5 6 3 3 1 8 87 4.18 Kinley 1 1 0 0 0 3 15 4.91 Gilbreath, H, 3 1 0 0 0 1 1 19 4.09 Chacín, H, 15 1 0 0 0 1 2 23 3.83 Estévez, L, 2-4, BS, 5-10 2-3 4 4 4 1 2 26 4.59 Almonte 1-3 0 0 0 0 1 6 8.37

Inherited runners-scored_García 3-2, Kinley 1-0, Chacín 1-0, Almonte 1-0. IBB_off García (Cron). HBP_Gray (Yastrzemski). WP_Gray, Estévez. PB_Casali (4).

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Joe West; Second, Bruce Dreckman; Third, Nic Lentz.

T_3:35. A_20,358 (50,445).

