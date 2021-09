San Francisco 8, San Diego 6

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 12 8 3 8 La Stella 2b 3 2 0 0 1 0 .237 Belt 1b 3 2 1 0 2 0 .263 Posey c 5 3 4 1 0 0 .306 Wade Jr. rf 4 1 2 2 0 2 .267 Bryant lf 5 0 1 3 0 0 .271 Crawford ss 4 0 2 1 0 1 .300 Longoria 3b 4 0 1 0 0 3 .291 Yastrzemski cf 4 0 1 1 0 1 .222 Kazmir p 2 0 0 0 0 1 .000 Doval p 0 0 0 0 0 0 — b-Flores ph 1 0 0 0 0 0 .255 García p 0 0 0 0 0 0 .000 Leone p 0 0 0 0 0 0 — d-Duggar ph 1 0 0 0 0 0 .261 Watson p 0 0 0 0 0 0 — Rogers p 0 0 0 0 0 0 —

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 6 13 6 6 8 Tatis Jr. ss 5 1 2 1 1 1 .287 Cronenworth 2b 3 1 1 1 1 0 .268 Machado 3b 5 1 2 1 0 1 .282 Pham lf 4 1 1 0 1 1 .234 Hosmer 1b 5 1 4 1 0 0 .271 Myers rf 4 0 0 0 0 3 .254 Lamet p 0 0 0 0 0 0 .000 Pagán p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Frazier ph 1 0 0 1 0 0 .306 Grisham cf 4 0 2 1 0 0 .238 Caratini c 3 1 0 0 2 1 .215 Velasquez p 0 0 0 0 0 0 .091 Weathers p 1 0 0 0 0 0 .154 Detwiler p 0 0 0 0 0 0 .333 a-Marisnick ph 1 0 1 0 0 0 .215 Guerra p 0 0 0 0 0 0 — Crismatt p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Profar ph-rf 2 0 0 0 1 1 .233

San Francisco 300 002 300_8 12 1 San Diego 000 010 302_6 13 1

a-singled for Detwiler in the 5th. b-flied out for Doval in the 6th. c-flied out for Crismatt in the 7th. d-grounded out for Leone in the 8th. e-grounded out for Pagán in the 9th.

E_Posey (3), Caratini (2). LOB_San Francisco 6, San Diego 13. 2B_Bryant (32), Posey 2 (21), Grisham (22), Cronenworth (30), Pham (23), Hosmer (26). HR_Tatis Jr. (40), off García. RBIs_Bryant 3 (70), Crawford (83), Yastrzemski (60), Posey (49), Wade Jr. 2 (53), Cronenworth (65), Tatis Jr. (94), Machado (96), Hosmer (63), Frazier (41), Grisham (57). CS_Wade Jr. (1). S_Wade Jr., Grisham.

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (Longoria, Bryant, Flores); San Diego 6 (Weathers 2, Pham 2, Caratini, Grisham, Machado, Tatis Jr.). RISP_San Francisco 7 for 14; San Diego 3 for 12.

Runners moved up_Crawford, Frazier. GIDP_Pham.

DP_San Francisco 1 (Crawford, La Stella, Belt).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Kazmir 4 4 1 0 3 3 71 4.09 Doval, W, 4-1 1 0 0 0 0 1 8 3.86 García 1 1-3 4 3 3 0 2 31 2.77 Leone 2-3 2 0 0 0 1 10 1.66 Watson 1 1 0 0 1 1 24 2.95 Rogers 1 2 2 2 2 0 26 2.16

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Velasquez, L, 3-8 1 2 3 2 1 2 37 6.23 Weathers 3 2 0 0 0 2 35 5.12 Detwiler 1 0 0 0 0 1 16 4.88 Guerra 2-3 3 2 2 0 1 19 27.00 Crismatt 1 1-3 5 3 3 1 1 32 3.04 Lamet 1 0 0 0 0 0 14 4.01 Pagán 1 0 0 0 1 1 15 4.43

Inherited runners-scored_Doval 3-0, Leone 1-1, Crismatt 2-1. IBB_off Kazmir (Caratini).

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Chris Guccione; Second, Mark Wegner; Third, Alan Porter.

T_3:56. A_38,189 (40,209).

