Seattle 5, L.A. Angels 1

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 9 5 2 12 Crawford ss 4 1 2 0 1 1 .269 France 1b 3 0 0 0 1 1 .290 Seager 3b 5 1 2 0 0 2 .216 Haniger dh 5 1 1 1 0 3 .250 Toro 2b 4 1 1 0 0 0 .243 Fraley lf 4 0 1 3 0 3 .205 Kelenic cf 4 1 2 1 0 1 .174 Murphy c 4 0 0 0 0 0 .205 Bauers rf 4 0 0 0 0 1 .209

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 3 1 3 9 Marsh cf 4 0 1 0 0 2 .261 Ohtani p 3 0 1 0 0 0 .258 Quijada p 0 0 0 0 0 0 — Warren p 0 0 0 0 0 0 — Selman p 0 0 0 0 0 0 — a-Rojas ph-lf 1 0 0 0 0 1 .215 Gosselin lf 4 0 0 0 0 1 .265 Ramos p 0 0 0 0 0 0 — Mayfield 3b 4 0 0 0 0 1 .211 Walsh 1b 4 0 0 0 0 2 .270 Suzuki c 4 1 1 1 0 1 .230 Lagares rf 1 0 0 0 2 1 .231 Rengifo ss 3 0 0 0 0 0 .195 Fletcher 2b 2 0 0 0 1 0 .264

Seattle 000 000 140_5 9 0 Los Angeles 010 000 000_1 3 1

a-struck out for Selman in the 8th.

E_Walsh (5). LOB_Seattle 8, Los Angeles 5. 2B_Crawford (35), Fraley (6). HR_Kelenic (14), off Ohtani; Suzuki (6), off Gonzales. RBIs_Kelenic (39), Haniger (88), Fraley 3 (34), Suzuki (16). SB_Fraley (10).

Runners left in scoring position_Seattle 4 (Bauers, Toro, Murphy, Haniger); Los Angeles 1 (Marsh). RISP_Seattle 3 for 13; Los Angeles 0 for 1.

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gonzales, W, 10-5 7 3 1 1 3 5 96 4.00 Sewald 1 0 0 0 0 2 13 2.83 Castillo 1 0 0 0 0 2 13 2.73

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ohtani 7 5 1 1 0 10 112 3.18 Quijada, L, 0-2 1-3 2 2 2 0 1 16 5.32 Warren 0 2 2 1 0 0 11 1.96 Selman 2-3 0 0 0 0 1 11 7.53 Ramos 1 0 0 0 2 0 21 0.00

Warren pitched to 3 batters in the 8th

Inherited runners-scored_Warren 2-2, Selman 1-0. HBP_Ohtani (France).

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Chris Guccione; Second, Mark Wegner; Third, Alan Porter.

T_3:09. A_22,057 (45,517).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.