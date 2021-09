St. Louis 2, L.A. Dodgers 1

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 4 1 3 7 Betts 2b 3 1 1 0 1 0 .268 Muncy 1b 4 0 1 0 0 0 .257 T.Turner ss 4 0 2 1 0 1 .321 J.Turner 3b 3 0 0 0 1 0 .278 Bellinger cf 4 0 0 0 0 2 .158 Souza Jr. lf-rf 3 0 0 0 0 2 .161 d-Seager ph 1 0 0 0 0 1 .283 McKinney rf 2 0 0 0 0 0 .192 b-Taylor ph-lf 2 0 0 0 0 1 .259 Barnes c 3 0 0 0 0 0 .217 Gonsolin p 1 0 0 0 0 0 .154 Knebel p 1 0 0 0 0 0 .000 Bickford p 0 0 0 0 0 0 .333 Vesia p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Pujols ph 0 0 0 0 1 0 .256 Kelly p 0 0 0 0 0 0 .000 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 2 5 2 3 11 Edman 2b 4 0 0 0 0 1 .264 Goldschmidt 1b 3 0 1 0 1 1 .286 O’Neill lf 4 1 1 1 0 2 .278 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .254 Carlson cf-rf 4 1 1 0 0 2 .258 Nootbaar rf 3 0 0 0 0 1 .225 McFarland p 0 0 0 0 0 0 — García p 0 0 0 0 0 0 — Gallegos p 0 0 0 0 0 0 — DeJong ss 1 0 0 0 2 1 .197 Knizner c 3 0 2 1 0 1 .188 Woodford p 1 0 0 0 0 0 .083 a-Carpenter ph 1 0 0 0 0 1 .171 Reyes p 0 0 0 0 0 0 .000 Bader cf 1 0 0 0 0 0 .242

Los Angeles 001 000 000_1 4 0 St. Louis 010 010 00x_2 5 0

a-struck out for Woodford in the 4th. b-flied out for McKinney in the 7th. c-walked for Vesia in the 7th. d-struck out for Souza Jr. in the 9th.

LOB_Los Angeles 6, St. Louis 6. 2B_T.Turner (29), Muncy (22), Carlson (27), Knizner (7). HR_O’Neill (25), off Bickford. RBIs_T.Turner (59), Knizner (7), O’Neill (56). SB_DeJong (4).

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (J.Turner, Bellinger 2); St. Louis 3 (Edman, Carpenter, Goldschmidt). RISP_Los Angeles 1 for 3; St. Louis 1 for 8.

Runners moved up_Nootbaar.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Gonsolin 3 3 1 1 2 3 55 2.79 Knebel 1 0 0 0 1 2 17 3.26 Bickford, L, 3-2 1 1 1 1 0 1 13 2.93 Vesia 1 0 0 0 0 3 20 2.62 Kelly 1 1 0 0 0 1 15 3.16 Jansen 1 0 0 0 0 1 9 2.51

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Woodford 4 3 1 1 2 3 66 4.28 Reyes, W, 6-8 2 1 0 0 0 2 29 3.00 McFarland, H, 7 1 1-3 0 0 0 1 0 22 1.44 García, H, 7 2-3 0 0 0 0 0 5 2.35 Gallegos, S, 6-13 1 0 0 0 0 2 12 3.38

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, John Bacon; Second, Jeremie Rehak; Third, Scott Barry.

T_2:56. A_31,173 (45,494).

