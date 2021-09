St. Louis 6, Milwaukee 2

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 2 9 2 3 6 Wong 2b 5 0 1 0 0 0 .274 Narváez c 4 0 0 0 1 0 .271 Yelich lf 4 0 0 0 0 1 .244 A.García rf 4 0 1 0 0 2 .265 Vogelbach 1b 3 1 1 0 1 1 .212 Urías ss 3 1 2 2 1 1 .249 Peterson 3b 4 0 2 0 0 0 .256 Taylor cf 4 0 1 0 0 1 .239 Woodruff p 2 0 1 0 0 0 .115 Gustave p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Escobar ph 1 0 0 0 0 0 .248 Milner p 0 0 0 0 0 0 .000 Norris p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Bradley Jr. ph 1 0 0 0 0 0 .162

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 6 11 5 0 7 Edman 2b 4 0 1 0 0 0 .263 Goldschmidt 1b 4 1 2 0 0 1 .296 O’Neill lf 4 1 2 0 0 1 .283 Arenado 3b 3 1 1 2 0 0 .256 Carlson rf 4 1 1 1 0 1 .261 Bader cf 4 1 1 0 0 1 .270 DeJong ss 3 0 1 0 0 1 .199 Knizner c 4 0 1 0 0 1 .184 Wainwright p 1 0 0 1 0 1 .123 b-Rondón ph 1 1 1 1 0 0 .278 McFarland p 0 0 0 0 0 0 — L.García p 0 0 0 0 0 0 — Gallegos p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee 000 200 000_2 9 1 St. Louis 000 221 10x_6 11 0

a-grounded out for Gustave in the 6th. b-homered for Wainwright in the 6th. c-flied out for Norris in the 9th.

E_A.García (6). LOB_Milwaukee 9, St. Louis 5. 2B_O’Neill (25), Goldschmidt (35). HR_Urías (22), off Wainwright; Carlson (16), off Woodruff; Rondón (3), off Milner; Arenado (34), off Milner. RBIs_Urías 2 (73), Carlson (60), Wainwright (4), Arenado 2 (105), Rondón (8). SF_Arenado. S_Wainwright.

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (Taylor, Wong, Escobar, Narváez); St. Louis 3 (Wainwright, Arenado, Edman). RISP_Milwaukee 0 for 6; St. Louis 1 for 5.

Runners moved up_Knizner. GIDP_Narváez.

DP_St. Louis 1 (Goldschmidt, DeJong, Goldschmidt).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff 4 7 2 2 0 3 63 2.56 Gustave, L, 1-1 1 2 2 1 0 0 13 2.45 Milner 2 2 2 2 0 4 30 5.40 Norris 1 0 0 0 0 0 12 5.89

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 17-7 6 7 2 2 2 4 102 3.05 McFarland, H, 14 1 1 0 0 0 0 8 2.48 L.García 1 0 0 0 1 2 18 2.84 Gallegos 1 1 0 0 0 0 9 3.06

HBP_Woodruff (DeJong).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Nic Lentz; Second, Ron Kulpa; Third, Joe West.

T_2:54. A_35,726 (45,494).

