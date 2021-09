St. Louis 8, Chicago Cubs 5

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 8 10 8 2 8 Edman 2b 4 2 3 1 0 0 .267 Goldschmidt 1b 4 1 2 3 0 1 .293 O’Neill lf 4 1 1 2 0 0 .278 Arenado 3b 4 0 1 0 0 1 .256 Carlson rf 2 0 0 0 1 1 .261 Reyes p 0 0 0 0 0 0 .000 McFarland p 0 0 0 0 0 0 — f-Carpenter ph 1 0 0 0 0 1 .174 Gallegos p 0 0 0 0 0 0 — Sosa ss 2 0 0 0 0 1 .274 1-DeJong pr-ss 1 0 0 0 0 1 .195 Bader cf 3 2 2 0 0 1 .256 Knizner c 3 0 0 0 0 1 .186 J.Happ p 0 0 0 0 1 0 .000 a-Rondón ph 1 1 1 2 0 0 .275 Nootbaar rf 1 1 0 0 0 0 .198

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 5 6 5 6 11 Contreras c 3 0 1 1 1 1 .228 Schwindel 1b 4 0 1 0 0 0 .361 I.Happ rf 2 0 0 0 0 1 .225 Nance p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Deichmann ph-rf 2 0 0 0 0 1 .160 Wisdom lf 3 0 0 0 1 3 .233 Duffy 3b 3 1 1 0 1 2 .267 Hoerner ss 1 0 0 0 1 0 .308 d-Alcántara ph-ss 1 1 1 2 0 0 .203 Bote 2b 2 1 1 0 1 1 .196 T.Thompson cf 2 1 0 0 1 1 .143 Steele p 1 0 0 0 0 1 .100 b-Martini ph-rf 1 0 0 0 0 0 .136 e-Romine ph 1 1 1 2 0 0 .192 Adam p 0 0 0 0 0 0 —

St. Louis 002 042 0_8 10 0 Chicago 000 005 0_5 6 0

a-homered for J.Happ in the 5th. b-lined out for Steele in the 5th. c-struck out for Nance in the 6th. d-homered for Hoerner in the 6th. e-doubled for Martini in the 6th. f-struck out for McFarland in the 7th.

1-ran for Sosa in the 6th.

LOB_St. Louis 4, Chicago 6. 2B_Bader (19), Schwindel (15), Romine (2), Contreras (16). HR_Goldschmidt (30), off Steele; Rondón (2), off Steele; O’Neill (30), off Steele; Alcántara (4), off Reyes. RBIs_Goldschmidt 3 (96), Rondón 2 (7), O’Neill 2 (72), Edman (54), Alcántara 2 (13), Romine 2 (5), Contreras (51). SB_Edman (28).

Runners left in scoring position_St. Louis 1 (O’Neill); Chicago 4 (Wisdom, T.Thompson 2, Schwindel). RISP_St. Louis 4 for 9; Chicago 2 for 7.

Runners moved up_Knizner. GIDP_O’Neill, Schwindel.

DP_St. Louis 1 (Edman, Sosa, Goldschmidt); Chicago 1 (Hoerner, Bote, Schwindel).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA J.Happ 4 2 0 0 4 6 74 3.97 Reyes, W, 10-8 1 2-3 2 4 4 2 3 33 3.28 McFarland 1-3 2 1 1 0 0 9 2.70 Gallegos, S, 13-21 1 0 0 0 0 2 12 3.14

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Steele, L, 3-4 5 7 6 6 2 5 86 4.86 Nance 1 3 2 2 0 0 17 6.33 Adam 1 0 0 0 0 3 15 7.27

Inherited runners-scored_McFarland 2-2. HBP_Nance (Sosa).

Umpires_Home, Brian Knight; First, Adam Beck; Second, Gabe Morales; Third, Bill Miller.

T_2:39. A_29,030 (41,649).

