Tampa Bay 5, Minnesota 3

Minnesota Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 5 3 Totals 31 5 6 5 Arraez 3b 3 1 0 0 Lowe 2b 4 0 0 0 Buxton cf 4 0 0 0 Wendle 3b 4 1 1 0 Polanco 2b-ss 4 1 2 2 Cruz dh 4 1 1 1 Donaldson dh 4 0 0 0 Meadows lf 4 1 2 1 Kepler rf 4 0 1 0 Margot rf 0 0 0 0 Sanó 1b 3 0 0 0 Arozarena rf-lf 3 1 0 1 Gordon lf-2b 4 0 1 0 Kiermaier cf 3 1 1 1 Jeffers c 4 1 1 1 Díaz 1b 3 0 0 1 Simmons ss 2 0 0 0 Mejía c 3 0 1 0 Rooker ph-lf 1 0 0 0 Walls ss 3 0 0 0

Minnesota 100 010 010 — 3 Tampa Bay 032 000 00x — 5

E_Walls (3). LOB_Minnesota 5, Tampa Bay 2. 2B_Kepler (19), Polanco (28), Meadows (28), Cruz (19). 3B_Kiermaier (3). HR_Polanco (25), Jeffers (12).

IP H R ER BB SO

Minnesota Dobnak L,1-7 7 6 5 5 0 2 Garza Jr. 1 0 0 0 0 1

Tampa Bay Wacha W,3-4 6 3 2 2 0 7 Fairbanks H,12 1 1 0 0 1 2 Robertson H,1 1 1 1 1 1 2 Kittredge S,6-6 1 0 0 0 0 2

WP_Dobnak.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Mike Muchlinski; Second, Jim Wolf; Third, Junior Valentine.

T_2:25. A_8,864 (25,000).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.