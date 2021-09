Texas 4, L.A. Angels 0

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 4 10 4 1 5 Hernandez 3b 5 1 2 1 0 1 .268 Kiner-Falefa ss 3 0 0 0 0 0 .261 García rf 4 0 0 0 0 1 .246 Peters cf 4 0 1 1 0 1 .208 Lowe 1b 3 1 1 0 1 0 .260 Solak 2b 4 0 0 0 0 1 .237 Pozo dh 4 2 2 0 0 0 .264 J.Martin lf 4 0 2 0 0 1 .199 Trevino c 4 0 2 2 0 0 .234

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 0 5 0 2 7 Fletcher 2b 4 0 0 0 0 1 .286 Ohtani dh 4 0 0 0 0 2 .255 Mayfield 3b 4 0 0 0 0 1 .210 Walsh 1b 4 0 2 0 0 0 .270 Adell lf 3 0 1 0 1 1 .248 Marsh cf 3 0 1 0 0 0 .260 Stassi c 2 0 0 0 1 1 .264 Rengifo ss 3 0 0 0 0 0 .158 Lagares rf 3 0 1 0 0 1 .238

Texas 110 000 101_4 10 0 Los Angeles 000 000 000_0 5 0

LOB_Texas 6, Los Angeles 5. 2B_Trevino (14), Lagares (19). RBIs_Peters (23), Hernandez (5), Trevino 2 (24).

Runners left in scoring position_Texas 3 (Solak 2, Hernandez 3); Los Angeles 3 (Rengifo, Stassi, Ohtani). RISP_Texas 5 for 10; Los Angeles 0 for 5.

Runners moved up_García, Trevino, J.Martin, Marsh, Fletcher. GIDP_Solak, Trevino, Adell, Marsh.

DP_Texas 2 (Solak, Kiner-Falefa, Lowe; Solak, Kiner-Falefa, Lowe); Los Angeles 2 (Rengifo, Fletcher, Walsh; Rengifo, Fletcher, Walsh).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Alexy, W, 2-0 6 1 0 0 2 7 85 0.00 B.Martin, H, 9 1 2 0 0 0 0 12 3.46 Patton, H, 8 1 1 0 0 0 0 15 3.73 Barlow 1 1 0 0 0 0 10 1.77

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Barria, L, 2-3 7 8 3 3 0 3 88 5.16 Mayers 1 0 0 0 0 1 9 4.16 Wantz 1 2 1 1 1 1 24 3.68

HBP_Barria (Kiner-Falefa).

Umpires_Home, Brian Gorman; First, Jeremy Riggs; Second, Ron Kulpa; Third, Adrian Johnson.

T_2:37. A_16,241 (45,517).

