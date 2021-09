NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. T.Turner Was 122 489 157 85 .321 N.Castellanos Cin 115 444 142 80 .320 Winker Cin 109 420 129 77 .307 Riley Atl 135 488 149 75 .305 A.Frazier SD 131 496 150 72 .302 Reynolds Pit 134 481 145 77 .301 B.Harper Phi 115 405 122 81 .301 Soto Was 125 416 125 90 .300 F.Freeman Atl 135 507 148 101 .292 Segura Phi 108 419 122 63 .291

Home Runs

Tatis Jr., San Diego, 37; Duvall, Atlanta, 31; Muncy, Los Angeles, 30; Alonso, New York, 29; Riley, Atlanta, 29; Arenado, St. Louis, 29; Votto, Cincinnati, 28; Báez, New York, 28; F.Freeman, Atlanta, 28; 2 tied at 27.

Runs Batted In

Duvall, Atlanta, 94; J.Aguilar, Miami, 93; M.Machado, San Diego, 89; Albies, Atlanta, 89; Arenado, St. Louis, 88; Riley, Atlanta, 87; Votto, Cincinnati, 85; Tatis Jr., San Diego, 85; Goldschmidt, St. Louis, 82; Reynolds, Pittsburgh, 81.

Pitching

J.Urías, Los Angeles, 16-3; Hendricks, Chicago, 14-6; Wainwright, St. Louis, 14-7; Buehler, Los Angeles, 13-2; Morton, Atlanta, 13-5; Scherzer, Los Angeles, 12-4; Gausman, San Francisco, 12-5; Suter, Milwaukee, 12-5; Mahle, Cincinnati, 11-5; Miley, Cincinnati, 11-5.

