Toronto 4, Tampa Bay 2

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 8 4 2 7 Springer dh 3 1 1 0 1 1 .247 Semien 2b 3 1 0 0 1 1 .268 Guerrero Jr. 1b 4 0 2 0 0 0 .321 Bichette ss 3 0 1 1 0 1 .292 Hernández rf 4 0 1 1 0 0 .303 Kirk c 4 0 0 0 0 1 .250 Jansen c 0 0 0 0 0 0 .214 Gurriel Jr. lf 4 2 2 1 0 2 .285 Dickerson cf 3 0 1 0 0 1 .267 Dyson cf 1 0 0 0 0 0 .214 Valera 3b 4 0 0 1 0 0 .253

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 2 5 2 11 10 Lowe 2b 4 1 2 1 1 1 .236 Choi 1b 2 0 0 0 3 1 .239 Díaz 3b 4 0 0 0 1 1 .255 1-Walls pr 0 0 0 0 0 0 .209 Meadows dh 1 0 0 0 1 0 .232 a-Arozarena ph-dh 1 0 0 0 1 0 .268 Wendle ss 4 0 1 1 1 2 .271 Margot lf 3 0 0 0 1 0 .259 Kiermaier cf 3 0 0 0 1 2 .251 Zunino c 4 1 2 0 0 1 .213 Phillips rf 3 0 0 0 1 2 .206

Toronto 001 011 010_4 8 0 Tampa Bay 010 010 000_2 5 0

a-grounded out for Meadows in the 8th.

1-ran for Díaz in the 9th.

LOB_Toronto 5, Tampa Bay 12. 2B_Guerrero Jr. (25), Zunino (11). HR_Gurriel Jr. (21), off Rasmussen. RBIs_Valera (15), Gurriel Jr. (83), Bichette (98), Hernández (108), Lowe (86), Wendle (53). CS_Meadows (3). SF_Bichette.

Runners left in scoring position_Toronto 3 (Semien, Kirk 3); Tampa Bay 7 (Wendle 3, Díaz 2, Phillips, Zunino). RISP_Toronto 1 for 9; Tampa Bay 2 for 10.

Runners moved up_Valera, Choi, Díaz. LIDP_Semien. GIDP_Kiermaier.

DP_Toronto 1 (Bichette, Guerrero Jr.); Tampa Bay 1 (Lowe, Choi, Lowe).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Manoah, W, 7-2 6 5 2 2 6 7 99 3.36 Mayza, H, 18 1 0 0 0 0 1 9 3.22 Richards, H, 6 1 0 0 0 2 0 21 3.25 Romano, S, 20-21 1 0 0 0 3 2 25 2.29

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Rasmussen 5 4 2 2 1 3 70 2.67 Anderson, L, 0-1 1 1 1 1 1 0 25 3.60 Wacha 3 3 1 1 0 4 36 5.49

HBP_Manoah (Meadows). WP_Rasmussen.

Umpires_Home, Joe West; First, Bruce Dreckman; Second, Nic Lentz; Third, Ron Kulpa.

T_3:19. A_9,888 (25,000).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.