Washington 7, Miami 1

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 7 9 7 4 11 Thomas cf 4 1 0 0 1 2 .242 Escobar ss 4 2 1 2 1 1 .284 Soto rf 4 0 2 1 1 1 .316 Bell 1b 4 1 0 0 1 0 .257 Ruiz c 5 1 2 1 0 0 .262 Y.Hernandez lf 4 1 1 1 0 2 .272 Mercer 3b 4 0 1 1 0 2 .276 García 2b 4 1 2 1 0 1 .239 J.Rogers p 3 0 0 0 0 2 .000 Machado p 0 0 0 0 0 0 — b-Stevenson ph 1 0 0 0 0 0 .228 M.Thompson p 0 0 0 0 0 0 —

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 5 1 3 5 Rojas ss 3 0 2 0 1 0 .270 Chisholm Jr. 2b 3 0 0 0 1 1 .252 De La Cruz cf 3 0 0 0 1 0 .315 1-Sierra pr-cf 0 0 0 0 0 0 .236 Sánchez rf 4 0 0 0 0 0 .244 Brinson lf 4 0 0 0 0 1 .225 Díaz 1b 4 0 1 0 0 0 .207 Fortes c 4 1 2 1 0 1 .556 Alvarez 3b 3 0 0 0 0 0 .167 T.Rogers p 2 0 0 0 0 1 .073 Bass p 0 0 0 0 0 0 — Guenther p 0 0 0 0 0 0 — a-Jackson ph 1 0 0 0 0 1 .125 Williams p 0 0 0 0 0 0 —

Washington 000 004 003_7 9 0 Miami 000 010 000_1 5 3

a-struck out for Guenther in the 8th. b-flied out for Machado in the 9th.

1-ran for De La Cruz in the 8th.

E_Rojas (11), Brinson (2), Bass (1). LOB_Washington 7, Miami 6. 2B_Escobar (17), Soto (19), Rojas (30). HR_Fortes (2), off J.Rogers. RBIs_Ruiz (11), Y.Hernandez (29), Mercer (6), García (15), Escobar 2 (24), Soto (87), Fortes (3). SB_Thomas (5). CS_Soto (7).

Runners left in scoring position_Washington 2 (Bell, Ruiz); Miami 4 (Sánchez 4, Alvarez). RISP_Washington 6 for 9; Miami 0 for 7.

Runners moved up_Chisholm Jr. 2. GIDP_Alvarez.

DP_Washington 1 (García, Bell).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA J.Rogers, W, 2-0 7 2-3 5 1 1 2 4 103 2.16 Machado, H, 11 1-3 0 0 0 1 0 11 3.45 M.Thompson 1 0 0 0 0 1 12 3.13

Miami IP H R ER BB SO NP ERA T.Rogers, L, 7-8 5 1-3 4 4 1 2 10 96 2.67 Bass 1 2-3 2 0 0 0 1 21 3.99 Guenther 1 0 0 0 0 0 13 6.88 Williams 1 3 3 3 2 0 30 4.63

Inherited runners-scored_Machado 2-0, Bass 2-2. WP_T.Rogers, Williams(2). PB_Fortes 3(4).

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Bill Miller; Second, Junior Valentine; Third, Adam Beck.

T_3:02. A_5,926 (36,742).

