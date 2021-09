Washington 8, Miami 2

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 4 2 0 14 Chisholm Jr. ss 4 0 0 0 0 1 .250 De La Cruz lf 4 0 1 0 0 1 .336 Sánchez rf 4 0 0 0 0 3 .236 Brinson cf 4 0 0 0 0 0 .233 L.Díaz 1b 4 2 2 2 0 1 .190 Jackson c 2 0 0 0 0 2 .130 e-León ph 1 0 0 0 0 1 .186 I.Díaz 3b 3 0 1 0 0 2 .196 Alvarez 2b 3 0 0 0 0 3 .133 Luzardo p 2 0 0 0 0 0 .000 Okert p 0 0 0 0 0 0 .000 Z.Thompson p 0 0 0 0 0 0 .143 c-Panik ph 1 0 0 0 0 0 .163 Guenther p 0 0 0 0 0 0 — Williams p 0 0 0 0 0 0 —

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 8 14 7 6 4 Thomas cf 4 2 2 1 1 1 .238 Escobar ss 4 0 1 2 0 0 .269 Soto rf 4 0 3 1 1 0 .313 Bell lf 3 0 0 1 2 0 .252 Zimmerman 1b 5 1 1 1 0 1 .243 Kieboom 3b 3 1 1 0 1 1 .232 Ruiz c 4 1 3 0 0 0 .182 García 2b 4 1 2 0 0 0 .231 Fedde p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Stevenson ph 1 1 1 0 0 0 .228 Baldonado p 0 0 0 0 0 0 — b-Adams ph 1 0 0 0 0 1 .306 Machado p 0 0 0 0 0 0 — Voth p 0 0 0 0 0 0 .500 d-Mercer ph 0 1 0 1 1 0 .267 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000

Miami 000 010 100_2 4 2 Washington 011 020 04x_8 14 1

a-singled for Fedde in the 5th. b-pinch hit for Baldonado in the 6th. c-lined out for Z.Thompson in the 7th. d-walked for Voth in the 8th. e-struck out for Jackson in the 9th.

E_Sánchez (4), Brinson (1), Kieboom (6). LOB_Miami 4, Washington 9. 2B_Thomas (8), Escobar (15). HR_L.Díaz (4), off Fedde; L.Díaz (5), off Machado; Zimmerman (14), off Luzardo. RBIs_L.Díaz 2 (7), Zimmerman (45), Soto (84), Escobar 2 (20), Bell (82), Mercer (5), Thomas (18). SF_Escobar.

Runners left in scoring position_Miami 1 (Chisholm Jr.); Washington 3 (Bell, Zimmerman 4, Thomas). RISP_Miami 0 for 1; Washington 4 for 12.

GIDP_Ruiz, Zimmerman.

DP_Miami 3 (I.Díaz, Alvarez, L.Díaz; Chisholm Jr., Alvarez, L.Díaz; I.Díaz, Alvarez, L.Díaz).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Luzardo, L, 3-4 4 1-3 7 4 4 2 1 86 6.75 Okert 1 2 0 0 1 1 23 2.05 Z.Thompson 2-3 0 0 0 0 1 10 2.93 Guenther 1 4 3 3 1 0 23 6.60 Williams 1 1 1 0 2 1 23 2.79

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Fedde, W, 7-9 5 3 1 1 0 8 95 5.16 Baldonado, H, 2 1 0 0 0 0 0 12 2.84 Machado, H, 9 1 1 1 1 0 2 20 3.64 Voth, H, 5 1 0 0 0 0 2 17 5.75 Suero 1 0 0 0 0 2 10 6.21

Inherited runners-scored_Okert 3-1, Z.Thompson 2-0, Williams 3-3. IBB_off Luzardo (Soto). HBP_Machado (Jackson).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Fieldin Cubreth; Second, Dan Merzel; Third, Brian O’Nora.

T_3:21. A_17,030 (41,339).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.