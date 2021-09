WTA Money Leaders

Through Sept. 12

1 Ashleigh Barty $3,914,987 2 Barbora Krejcikova $3,235,013 3 Emma Raducanu $2,768,191 4 Aryna Sabalenka $2,664,703 5 Karolina Pliskova $2,486,970 6 Naomi Osaka $2,306,222 7 Elise Mertens $1,762,405 8 Leylah Fernandez $1,650,755 9 Anastasia Pavlyuchenkova $1,650,680 10 Iga Swiatek $1,563,001 11 Maria Sakkari $1,557,545 12 Cori Gauff $1,354,499 13 Karolina Muchova $1,351,039 14 Jennifer Brady $1,315,239 15 Angelique Kerber $1,292,296 16 Jessica Pegula $1,241,183 17 Ons Jabeur $1,230,099 18 Elina Svitolina $1,189,249 19 GarbiƱe Muguruza $1,163,756 20 Belinda Bencic $1,098,259 21 Elena Rybakina $1,092,601 22 Su-Wei Hsieh $1,080,685 23 Paula Badosa $1,078,032 24 Katerina Siniakova $980,084 25 Veronika Kudermetova $979,691 26 Shelby Rogers $960,360 27 Ajla Tomljanovic $891,355 28 Shuai Zhang $918,688 29 Serena Williams $884,004 30 Tamara Zidansek $879,766 31 Marketa Vondrousova $855,319 32 Daria Kasatkina $838,319 33 Anett Kontaveit $804,882 34 Simona Halep $796,837 35 Victoria Azarenka $780,150 36 Petra Kvitova $763,693 37 Sorana Cirstea $761,969 38 Bianca Andreescu $748,699 39 Danielle Collins $723,128 40 Sloane Stephens $721,999 41 Viktorija Golubic $712,707 42 Samantha Stosur $276,130 43 Ekaterina Alexandrova $691,195 44 Camila Giorgi $690,992 45 Sara Sorribes Tormo $688,522 46 Jil Teichmann $686,436 47 Jelena Ostapenko $653,721 48 Petra Martic $649,748 49 Liudmila Samsonova $638,485 50 Varvara Gracheva $598,381

