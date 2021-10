Atlanta 3, Milwaukee 0

Atlanta Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 7 3 Totals 32 0 6 0 Soler rf 5 1 1 0 Wong 2b 4 0 1 0 Heredia cf 0 0 0 0 Adames ss 4 0 1 0 Freeman 1b 3 1 1 1 Escobar 1b 4 0 0 0 Albies 2b 4 0 1 1 García rf 4 0 1 0 Riley 3b 4 1 2 1 Boxberger p 0 0 0 0 Duvall cf-rf 3 0 0 0 Yelich lf 3 0 1 0 Rosario lf 4 0 1 0 Urías 3b 4 0 2 0 d’Arnaud c 4 0 0 0 Cain cf 3 0 0 0 Swanson ss 4 0 0 0 Piña c 2 0 0 0 Fried p 2 0 0 0 Vogelbach ph 0 0 0 0 Pederson ph 1 0 1 0 Taylor ph 1 0 0 0 Gore pr 0 0 0 0 Maile c 1 0 0 0 Jackson p 0 0 0 0 Woodruff p 1 0 0 0 Matzek p 0 0 0 0 Tellez ph 1 0 0 0 Arcia ph 0 0 0 0 Strickland p 0 0 0 0 Smith p 0 0 0 0 Ashby p 0 0 0 0 Peterson ph-rf 0 0 0 0

Atlanta 002 001 000 — 3 Milwaukee 000 000 000 — 0

DP_Atlanta 1, Milwaukee 0. LOB_Atlanta 7, Milwaukee 8. 2B_Soler (1), Albies (1), Adames (1). HR_Riley (1).

IP H R ER BB SO

Atlanta Fried W,1-0 6 3 0 0 0 9 Jackson H,1 2-3 1 0 0 1 2 Matzek H,1 1 1-3 1 0 0 1 3 Smith S,1-1 1 1 0 0 1 0

Milwaukee Woodruff L,0-1 6 5 3 3 1 7 Strickland 1 1 0 0 0 1 Ashby 1 1 0 0 1 1 Boxberger 1 0 0 0 1 1

WP_Woodruff.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Alfonso Marquez; Second, Tony Randazzo; Third, Will Little; Right, Mike Estabrook; Left, Quinn Wolcott.

T_3:23. A_43,812 (41,900).

