ATP Money Leaders

Through Oct. 3

1 Novak Djokovic $7,464,456 2 Daniil Medvedev $5,663,121 3 Alexander Zverev $3,488,719 4 Stefanos Tsitsipas $3,215,880 5 Matteo Berrettini $3,019,004 6 Andrey Rublev $2,725,390 7 Felix Auger-Aliassime $1,936,075 8 Hubert Hurkacz $1,663,871 9 Jannik Sinner $1,602,173 10 Aslan Karatsev $1,550,106 11 Denis Shapovalov $1,484,966 12 Casper Ruud $1,483,595 13 Rafael Nadal $1,478,830 14 Diego Schwartzman $1,429,071 15 Lloyd Harris $1,265,378 16 Roberto Bautista Agut $1,232,341 17 Pablo Carreno Busta $1,189,413 18 Cameron Norrie $1,157,357 19 Fabio Fognini $1,141,830 20 Alexander Bublik $1,127,624 21 Karen Khachanov $1,120,237 22 Reilly Opelka $1,100,670 23 Alex de Minaur $1,081,707 24 Marton Fucsovics $1,079,388 25 Daniel Evans $1,059,129 26 Lorenzo Sonego $1,038,623 27 Kei Nishikori $1,015,811 28 Carlos Alcaraz $994,954 29 Nikoloz Basilashvili $987,724 30 Frances Tiafoe $982,646 31 Dusan Lajovic $956,223 32 Grigor Dimitrov $946,621 33 Jan-Lennard Struff $938,055 34 Cristian Garin $907,618 35 Benoit Paire $893,175 36 Mackenzie McDonald $878,306 37 Taylor Fritz $870,707 38 Dominik Koepfer $844,740 39 Gael Monfils $802,908 40 Ilya Ivashka $800,983 41 Alejandro Davidovich Fokina $786,461 42 Filip Krajinovic $777,711 43 Pierre-Hugues Herbert $754,004 44 Botic van de Zandschulp $750,961 45 Pedro Martinez $747,092 46 Federico Delbonis $746,977 47 Marin Cilic $744,318 48 Albert Ramos-Vinolas $743,103 49 Sebastian Korda $742,508 50 Laslo Djere $741,700

