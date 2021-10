ATP Money Leaders

Through Oct. 24

1 Novak Djokovic $7,464,456 2 Daniil Medvedev $5,755,121 3 Alexander Zverev $3,679,469 4 Stefanos Tsitsipas $3,390,880 5 Matteo Berrettini $3,070,899 6 Andrey Rublev $2,906,155 7 Cameron Norrie $2,375,522 8 Felix Auger-Aliassime $1,973,555 9 Hubert Hurkacz $1,847,306 10 Aslan Karatsev $1,822,781 11 Jannik Sinner $1,752,005 12 Diego Schwartzman $1,653,974 13 Nikoloz Basilashvili $1,627,724 14 Casper Ruud $1,575,595 15 Denis Shapovalov $1,566,731 16 Rafael Nadal $1,478,830 17 Lloyd Harris $1,360,318 18 Roberto Bautista Agut $1,305,325 19 Grigor Dimitrov $1,281,621 20 Karen Khachanov $1,251,047 21 Pablo Carreno Busta $1,249,743 22 Fabio Fognini $1,223,595 23 Taylor Fritz $1,205,707 24 Alex de Minaur $1,189,752 25 Reilly Opelka $1,170,553 26 Alexander Bublik $1,138,919 27 Daniel Evans $1,119,459 28 Marton Fucsovics $1,117,222 29 Lorenzo Sonego $1,097,538 30 Kei Nishikori $1,044,856 31 Frances Tiafoe $1,042,152 32 Carlos Alcaraz $1,032,434 33 Dusan Lajovic $1,006,357 34 Jan-Lennard Struff $995,503 35 Cristian Garin $980,602 36 Mackenzie McDonald $930,746 37 Benoit Paire $920,883 38 Gael Monfils $894,908 39 Dominik Koepfer $862,895 40 Filip Krajinovic $853,001 41 Alejandro Davidovich Fokina $843,620 42 Ilya Ivashka $807,008 43 Pedro Martinez $805,422 44 Albert Ramos-Vinolas $802,609 45 Marin Cilic $793,343 46 John Isner $786,878 47 Botic van de Zandschulp $783,710 48 Federico Delbonis $774,684 49 Adrian Mannarino $773,969 50 Sebastian Korda $771,553

