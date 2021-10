Boston 4, Washington 2

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 7 4 7 4 Hernández 2b-cf 3 0 0 0 2 1 .248 Schwarber lf 3 0 0 0 2 1 .253 Robles p 0 0 0 0 0 0 — Bogaerts ss 2 1 1 0 3 0 .295 Devers 3b 5 0 1 0 0 0 .275 Martinez rf-lf 4 1 2 0 0 0 .288 Renfroe cf-rf 4 1 1 3 0 0 .264 Dalbec 1b 4 1 1 1 0 0 .240 Vázquez c 4 0 1 0 0 1 .258 Rodríguez p 3 0 0 0 0 1 .000 Brasier p 0 0 0 0 0 0 — Barnes p 0 0 0 0 0 0 — D.Hernandez p 0 0 0 0 0 0 — b-Shaw ph 1 0 0 0 0 0 .231 Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — Iglesias 2b 0 0 0 0 0 0 —

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 2 9 2 6 9 Thomas cf 5 0 1 0 0 1 .243 Escobar ss 5 1 2 1 0 1 .288 Soto rf 1 0 0 0 4 1 .317 Bell 1b 3 0 2 0 2 0 .259 Ruiz c 5 0 2 0 0 0 .279 Mercer 2b 4 1 1 1 0 2 .261 Kieboom 3b 4 0 0 0 0 1 .210 Stevenson lf 4 0 1 0 0 2 .223 Rogers p 2 0 0 0 0 0 .000 Machado p 0 0 0 0 0 0 — Baldonado p 0 0 0 0 0 0 — a-Y.Hernandez ph 1 0 0 0 0 0 .274 Murphy p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Zimmerman ph 1 0 0 0 0 1 .243 Nolin p 0 0 0 0 0 0 .000

Boston 000 004 000_4 7 0 Washington 000 000 110_2 9 1

a-grounded out for Baldonado in the 7th. b-lined out for D.Hernandez in the 8th. c-struck out for Murphy in the 8th.

E_Bell (5). LOB_Boston 9, Washington 12. 2B_Thomas (15), Stevenson (6). HR_Renfroe (31), off Rogers; Dalbec (25), off Rogers; Escobar (4), off Barnes; Mercer (2), off Ottavino. RBIs_Renfroe 3 (96), Dalbec (78), Escobar (28), Mercer (7).

Runners left in scoring position_Boston 1 (Martinez); Washington 7 (Ruiz 3, Stevenson 3, Zimmerman). RISP_Boston 1 for 3; Washington 1 for 12.

Runners moved up_Bell. GIDP_Rodríguez.

DP_Washington 1 (Rogers, Escobar, Mercer).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodríguez, W, 12-8 5 5 0 0 3 6 93 4.77 Brasier, H, 2 1 0 0 0 0 2 10 1.64 Barnes 2-3 1 1 1 0 0 17 3.79 D.Hernandez, H, 12 1-3 1 0 0 1 0 15 3.38 Ottavino, H, 21 1 2 1 1 0 1 13 4.09 Robles, S, 13-15 1 0 0 0 2 0 22 4.50

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Rogers, L, 2-2 6 7 4 4 3 3 86 3.28 Machado 1-3 0 0 0 2 0 13 3.67 Baldonado 2-3 0 0 0 0 0 8 8.44 Murphy 1 0 0 0 0 1 12 5.50 Nolin 1 0 0 0 2 0 18 4.39

Inherited runners-scored_Brasier 2-0, Baldonado 2-0.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, James Hoye; Second, Fieldin Cubreth; Third, D.J. Reyburn.

T_3:25. A_32,521 (41,339).

