Boston 7, Washington 5

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 7 13 7 3 13 Hernández 2b-cf 5 0 1 0 0 3 .250 Schwarber 1b 3 2 1 0 2 0 .253 Bogaerts ss 5 1 1 0 0 2 .295 Devers 3b 5 3 4 4 0 1 .279 Martinez rf 1 0 0 0 0 1 .286 b-Iglesias ph-2b 3 1 2 0 0 0 .000 Verdugo lf 5 0 3 2 0 2 .289 Renfroe cf-rf 5 0 0 0 0 2 .259 Vázquez c 4 0 1 1 0 0 .258 Sale p 1 0 0 0 0 1 .000 Sawamura p 0 0 0 0 0 0 — a-Arroyo ph 0 0 0 0 1 0 .262 Richards p 0 0 0 0 0 0 .200 c-Shaw ph 1 0 0 0 0 1 .238 Pérez p 0 0 0 0 0 0 .000 Whitlock p 0 0 0 0 0 0 .500 e-Dalbec ph 1 0 0 0 0 0 .240 Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Pivetta p 0 0 0 0 0 0 .000

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 7 5 6 13 Thomas cf 4 1 0 0 1 1 .235 Escobar ss 4 1 2 0 1 1 .288 Soto rf 4 1 0 0 1 3 .313 Bell lf-1b 3 2 2 0 1 1 .261 Zimmerman 1b 3 0 0 1 1 2 .243 Stevenson lf 0 0 0 0 0 0 .229 Mercer 2b 4 0 1 2 0 1 .254 Avila c 4 0 1 2 0 1 .191 Ruiz c 0 0 0 0 0 0 .273 Kieboom 3b 3 0 1 0 1 0 .207 Adon p 2 0 0 0 0 2 .000 Murphy p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Parra ph 1 0 0 0 0 0 .237 Fedde p 0 0 0 0 0 0 .000 Machado p 0 0 0 0 0 0 — f-Adams ph 1 0 0 0 0 1 .268 Finnegan p 0 0 0 0 0 0 — Romero p 0 0 0 0 0 0 —

Boston 000 101 302_7 13 0 Washington 011 030 000_5 7 1

a-walked for Sawamura in the 5th. b-singled for Martinez in the 6th. c-struck out for Richards in the 6th. d-lined out for Murphy in the 6th. e-grounded out for Whitlock in the 8th. f-struck out for Machado in the 8th.

E_Mercer (6). LOB_Boston 9, Washington 7. 2B_Verdugo (32), Bell (24), Mercer (7), Kieboom (6), Escobar (21), Avila (9). HR_Devers (37), off Adon; Devers (38), off Finnegan. RBIs_Devers 4 (113), Vázquez (49), Verdugo 2 (63), Mercer 2 (9), Zimmerman (46), Avila 2 (9).

Runners left in scoring position_Boston 5 (Vázquez, Bogaerts 2, Shaw, Renfroe); Washington 3 (Adon, Mercer 2, Thomas, Kieboom). RISP_Boston 3 for 12; Washington 3 for 13.

Runners moved up_Renfroe, Mercer. GIDP_Bogaerts, Mercer.

DP_Boston 1 (Bogaerts, Hernández, Schwarber); Washington 1 (Escobar, Mercer, Zimmerman).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Sale 2 1-3 4 2 2 3 7 62 3.16 Sawamura 1 2-3 1 0 0 0 1 15 3.06 Richards 1 2 3 3 2 1 27 4.87 Pérez 1 0 0 0 1 0 15 4.74 Whitlock 1 0 0 0 0 2 10 1.96 Rodríguez, W, 13-8 1 0 0 0 0 1 8 4.74 Pivetta, S, 1-1 1 0 0 0 0 1 14 4.53

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Adon 5 1-3 6 2 2 3 9 94 3.38 Murphy, H, 4 2-3 1 0 0 0 1 7 5.30 Fedde, BS, 0-1 2-3 4 3 3 0 1 22 5.47 Machado 1 1-3 0 0 0 0 0 22 3.53 Finnegan, L, 5-9 1-3 1 2 1 0 1 12 3.55 Romero 2-3 1 0 0 0 1 11 4.50

Inherited runners-scored_Sawamura 3-0, Murphy 2-1, Machado 1-0. IBB_off Sale (Kieboom), off Richards (Soto). HBP_Adon (Martinez). WP_Adon. PB_Vázquez (10).

Umpires_Home, Fieldin Cubreth; First, D.J. Reyburn; Second, James Hoye; Third, Phil Cuzzi.

T_3:46. A_33,986 (41,339).

