Butterfield Bermuda Championship Scores

Friday

At Port Royal Golf Course

Southampton, Bermuda

Purse: $6.5 million

Yardage: 6,828; Par: 71

Second Round

Taylor Pendrith 70-61—131 Patrick Rodgers 68-64—132 Vincent Whaley 66-67—133 Danny Lee 67-67—134 David Skinns 67-67—134 Patrick Flavin 69-66—135 Lucas Herbert 70-65—135 Justin Lower 67-68—135 Peter Malnati 70-65—135 Ludvig Aberg 68-68—136 Chad Ramey 65-71—136 Chase Seiffert 71-65—136 Alex Smalley 69-67—136 Adam Svensson 68-68—136 Curtis Thompson 69-67—136 Peter Uihlein 71-65—136 Brandon Hagy 65-72—137 Mark Hubbard 74-63—137 Graeme McDowell 70-67—137 Guido Migliozzi 72-65—137 Sean O’Hair 69-68—137 Seamus Power 67-70—137 Patrick Reed 68-69—137 Davis Riley 71-66—137 Matthias Schwab 74-63—137 Luke Donald 72-66—138 Brett Drewitt 72-66—138 Dylan Frittelli 68-70—138 Kramer Hickok 70-68—138 Max McGreevy 73-65—138 D.A. Points 69-69—138 J.J. Spaun 73-65—138 Dylan Wu 69-69—138 Kiradech Aphibarnrat 67-72—139 Christiaan Bezuidenhout 71-68—139 Hayden Buckley 71-68—139 Ben Crane 71-68—139 Thomas Detry 73-66—139 Austin Eckroat 68-71—139 Matt Fitzpatrick 71-68—139 Robert Garrigus 72-67—139 Scott Gutschewski 69-70—139 Garrick Higgo 67-72—139 Stephan Jaeger 72-67—139 Greyson Sigg 68-71—139 Sang-Moon Bae 71-69—140 Scott Brown 71-69—140 Jonathan Byrd 72-68—140 Adam Hadwin 74-66—140 Russell Knox 72-68—140 Denny McCarthy 72-68—140 John Merrick 72-68—140 Aaron Rai 71-69—140 Sahith Theegala 74-66—140 Kyle Wilshire 73-67—140 Brandon Wu 70-70—140 David Hearn 69-72—141 Ben Martin 71-70—141 Mito Pereira 73-68—141 Seth Reeves 69-72—141 Sepp Straka 74-67—141 Johnson Wagner 74-67—141 Ryan Armour 73-69—142 Arjun Atwal 70-72—142 Brian Gay 75-67—142 Lee Hodges 72-70—142 Kurt Kitayama 74-68—142 Jim Knous 76-66—142 Ben Kohles 74-68—142 David Lingmerth 75-67—142 Seung-Yul Noh 73-69—142 John Senden 72-70—142 Scott Stallings 74-68—142 Camilo Villegas 77-65—142 Nick Watney 70-72—142 Callum Tarren 77-71—148 Matt Every 76-WD Brendon De Jonge 80-WD

Missed Cut

Olin Browne 74-69—143 Daniel Chopra 73-70—143 Jason Dufner 73-70—143 Harry Hall 72-71—143 Nick Hardy 75-68—143 J.J. Henry 75-68—143 Bo Hoag 70-73—143 Michael Kim 73-70—143 Andrew Novak 75-68—143 Austin Smotherman 76-67—143 Chris Stroud 75-68—143 Brian Stuard 75-68—143 Joseph Bramlett 73-71—144 Austin Cook 75-69—144 Fabian Gomez 74-70—144 Jordan Gumberg 71-73—144 Cameron Percy 76-68—144 Ted Potter Jr. 76-68—144 Dawie Van der Walt 76-68—144 Erik Barnes 74-71—145 Greg Chalmers 72-73—145 Anirban Lahiri 75-70—145 Hank Lebioda 71-74—145 David Lipsky 74-71—145 Matthew NeSmith 77-68—145 John Pak 77-68—145 Jason Bohn 74-72—146 Matt Hill 74-72—146 Beau Hossler 78-68—146 Martin Trainer 77-69—146 Ricky Barnes 77-70—147 Tommy Gainey 76-71—147 Vaughn Taylor 76-71—147 Nick Taylor 76-71—147 Danny Willett 75-72—147 Andres Romero 75-73—148 Jay McLuen 79-70—149 Ted Purdy 75-74—149 Michael Sims 73-77—150 Camiko Smith 80-70—150 Kevin Stadler 73-77—150 Richard S Johnson 77-74—151 Greg Koch 78-73—151 John Rollins 80-71—151 Damian Palanyandi 76-76—152 Parker McLachlin 79-76—155 Chaka DeSilva 76-80—156 Brian Morris 88-92—180

