L.A. Dodgers 10, Milwaukee 3

Milwaukee Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 35 3 7 3 Totals 33 10 10 10 Peterson 2b 5 0 0 0 Betts rf-2b 3 1 0 1 Adames ss 4 1 1 0 Jackson p 1 0 0 0 Tellez 1b 3 2 2 1 Seager ss 3 1 3 1 García rf 4 0 1 1 Lux rf 1 0 0 0 L.Urías 3b 3 0 0 0 T.Turner 2b 3 1 1 4 Narváez c 3 0 0 0 Bellinger cf 2 0 1 0 Boxberger p 0 0 0 0 J.Turner 3b 3 0 0 0 Hader p 0 0 0 0 Bickford p 0 0 0 0 Escobar ph 1 0 1 1 Bruihl p 0 0 0 0 Norris p 0 0 0 0 Barnes 2b 1 0 0 0 T.Taylor lf 4 0 1 0 Muncy 1b 1 0 0 0 Bradley Jr. cf 4 0 1 0 Pujols 1b 3 0 0 0 Anderson p 0 0 0 0 Smith c 3 2 1 0 Gustave p 1 0 0 0 Pollock lf 3 1 0 0 Strickland p 0 0 0 0 C.Taylor cf-3b 2 2 1 0 Vogelbach ph 1 0 0 0 Buehler p 1 0 0 0 Ashby p 0 0 0 0 Beaty ph-rf 3 2 3 4 Suter p 0 0 0 0 Piña c 2 0 0 0

Milwaukee 000 100 020 — 3 Los Angeles 000 061 03x — 10

E_C.Taylor (12). DP_Milwaukee 1, Los Angeles 0. LOB_Milwaukee 7, Los Angeles 5. 2B_T.Taylor (9), Tellez 2 (10), García (18), Adames (26), Escobar (26), Smith (19). HR_T.Turner (28), Beaty (7).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Anderson 1 1 0 0 0 0 Gustave 2 0 0 0 0 2 Strickland H,2 1 1 0 0 0 1 Ashby L,3-2 BS,1-2 2-3 3 6 6 3 1 Suter 1 2 1 1 1 0 Boxberger 1-3 0 0 0 0 0 Hader 1 1 0 0 0 3 Norris 1 2 3 3 2 0

Los Angeles Buehler W,16-4 5 3 1 1 1 11 Bickford 2-3 0 0 0 0 1 Bruihl 1-3 0 0 0 0 0 Jackson S,1-1 3 4 2 2 0 3

Suter pitched to 5 batters in the 6th.

HBP_Buehler (L.Urías).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, CB Bucknor; Second, Chad Fairchild; Third, Ted Barrett.

T_3:20. A_43,170 (56,000).

